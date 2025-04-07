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Общество

В акимате Алматы анонсировали отключение отопления

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В Алматы поэтапное отключение отопления в социальных объектах и домах горожан стартует с 10 апреля 2025 года. Об этом заявили Zakon.kz сегодня, 7 апреля, в пресс-службе городского акимата.

По данным акимата, аким Ерболат Досаев провел рабочее совещание по вопросу завершения отопительного сезона, а также начала подготовки к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 годов.

Было отмечено, что отопительный сезон 2024-2025 годов проходит в штатном режиме.

Всего центральным отоплением охвачено 404 объекта образования, 128 объектов здравоохранения и 8 863 жилых здания.

"Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, в связи с установившейся в Алматы среднесуточной температурой наружного воздуха более +8⁰ и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, принято решение завершить отопительный сезон 2024-2025 годов".Пресс-служба акимата Алматы

Отключение отопления начнется поэтапно с 10 апреля в следующем порядке:

  • административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие;
  • жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы);
  • социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).

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, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 11:03
Отопительный сезон в Шымкенте завершится 7 апреля

В Астане завершится отопительный сезон, когда температура зафиксируется свыше 10 градусов в течение пяти дней.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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