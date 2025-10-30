Генпрокуратура прокомментировала "отказ" Германии в экстрадиции Максата Дуйсенова

Фото: finpol.kz

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев 30 октября 2025 года на брифинге в Сенате прокомментировал информацию о бывшем главном транспортном прокуроре Максате Дуйсенове, который ранее был задержан в Германии, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты попросили прокомментировать информацию, что Европа не выдает бывшего транспортного прокурора Максата Дуйсенова, и планируют ли его экстрадировать. "Максат Дуйсенов задержан в Германии. Он находится под экстрадиционным арестом. То, что в СМИ писали, не соответствует действительности. Процесс экстрадиции запущен. У меня большая просьба доверять только официальным источникам. Отказа со стороны Германии нам не поступало. То есть мы работаем над его экстрадицией", – ответил Галымжан Койгелдиев. Максат Дуйсенов должность главного транспортного прокурора РК занимал с августа 2018 года по апрель 2019-го. 1 сентября 2025 года стало известно, что Максат Дуйсенов объявлен в розыск. 23 сентября в МВД РК сообщили, бывшего главного транспортного прокурора задержали в Германии.

