В Генпрокуратуре ответили, почему не найдены подозреваемые в поджоге дома Шерзата Полата

Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев 10 апреля 2025 года в кулуарах Сената рассказал, почему не установили подозреваемых в поджоге дома Шерзата Полата, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что досудебное расследование ведется.

"Могу сказать, что проведен больший круг экспертиз. Есть определенные результаты по этим экспертизам. Могу сказать, почему она на данный момент прервана, так как мы направили международное следственное поручение в Российскую Федерацию. Хотим через спутник посмотреть в тот период, какие машины стояли рядом. Изучить для полноты. Так что на это немножко потребуется время", – озвучил Галымжан Койгелдиев.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой в результате ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых. Расследование дела завершили 17 января 2025 года.

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9 декабря 2024 года на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позже ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди погибшего подростка.