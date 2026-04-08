Общество

Могут ли запретить Энрике Иглесиасу целовать фанаток в Казахстане

МКИ, концерт, поклонники , фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2026 14:15
Вице-министр культуры и информации Канат Искаков в кулуарах Мажилиса 8 апреля 2026 года рассказал, могут ли попросить Энрике Иглесиаса пересмотреть шоу-программу для концерта в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что Энрике Иглесиас на своих концертах вызывает на сцену фанатку и целуется с ней. Они поинтересовались, могут ли попросить артиста не делать этого в Казахстане.

"Обязательно переговорим с нашими коллегами на счет того, чтобы не было действий, которые нарушают наше законодательство. Более того, они чужды нашим традициям, чужды нашей культуре, субкультуре. У нас же есть не только законодательство, у нас этические, моральные нормы, которые не соответствуют нашей традиции, нашей культуре", – сказал Канат Искаков.

6 марта 2026 года стало известно, что популярный испанский певец Энрике Иглесиас приедет в Казахстан в 2026 году. Информацию певец разместил в своем Instagram.

Оксана Даирова
