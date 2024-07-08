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Законодательство РК

В Казахстане официально запретили продажу энергетиков лицам младше 21 года

энергетики, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 13:43 Фото: freepik
8 июля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, касающийся вопросов игорного бизнеса. Помимо всего прочего, в документе закреплен запрет на продажу энергетических напитков лицам младше 21 года, сообщает Zakon.kz.


"Для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам в возрасте до 21 года", – сообщили в Акорде.

Когда именно закон вступит в силу, не уточняется.

О том, что в Казахстане планируют ограничить продажу энергетиков, говорили еще в марте текущего года.

Полное название закона – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации". С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

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