Депутат считает, что бизнес находится под давлением

Сенатор Андрей Лукин 6 марта 2025 года в своем депутатском запросе озвучил, что необходимо навести порядок в санитарном контроле, который создает препятствия для бизнеса, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в деятельности органов санитарно-эпидемиологического контроля Казахстана выявлены системные нарушения, которые создают препятствия для бизнеса и подрывают доверие предпринимателей к государственным институтам.

"Анализ судебных актов, вступивших в силу в 2024 году, выявил системные нарушения, допущенные должностными лицами Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения. Вопреки установленным нормам законодательства, были зафиксированы случаи неправомерного отзыва разрешительных документов, проведения проверок с нарушением установленных процедур, а также вынесения незаконных предписаний. В свою очередь, такие действия не только создают дополнительные административные барьеры для бизнеса, но и подрывают доверие предпринимательского сообщества к деятельности государственных органов", – дополнил Лукин.

Кроме неправомерного отзыва санитарно-эпидемиологических заключений без судебных решений, сенатор поднял и проблемы нарушений порядка проведения проверок.



Причина тому, по мнению депутата, неправильное толкование и применение норм законодательства должностными лицами органов санитарно-эпидемиологического контроля, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства.

"Предлагается рассмотреть выявленные нарушения и принять комплексные меры по их устранению, включая привлечение ответственных лиц к дисциплинарной ответственности. Важно исключить случаи неправомерного вмешательства в деятельность бизнеса и прекратить практику вынесения незаконных предписаний и обременительных актов, препятствующих ведению предпринимательской деятельности", – озвучил сенатор.

Он считает, что необходимо обеспечить строгий контроль за соблюдением законодательства при осуществлении проверок, а также организовать обязательное повышение квалификации сотрудников министерства и его территориальных подразделений в части правоприменительной практики.

"Рекомендуем отменить все незаконные приказы об отзыве санитарно-эпидемиологических заключений и обеспечить регулярный мониторинг судебных решений, в которых одной из сторон выступают территориальные органы Министерства здравоохранения, и оперативно принимать меры по выявленным нарушениям", – предложил депутат.

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