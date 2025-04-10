Сильные дожди и снег накроют Казахстан 11 апреля

В Казахстане в предстоящую пятницу, 11 апреля 2025 года, ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", лишь на юге, востоке, в центре республики прогнозируется погода без осадков.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на юго-западе, северо-западе страны ожидаются сильные дожди, на западе, северо-западе страны ожидаются осадки (дождь и снег)", – следует из прогноза.

Также сообщается, что по Казахстану ожидается усиление ветра, на западе, востоке страны – туман, на севере, юге – пыльная буря.

"В ближайшие сутки в связи с прогнозом осадков на горных реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности", – говорится в гидрологическом прогнозе.

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