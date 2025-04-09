Похолодание, ливни и снег нагрянут в Казахстан
Фото: unsplash
В Казахстане 10, 11 и 12 апреля 2025 года ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет".
"В предстоящие дни на западе, севере, на юге в горных районах Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах осадки (дождь, снег). 11 апреля на западе, северо-западе страны, 12 апреля ночью в Костанайской области ожидаются сильные дожди", – следует из прогноза.
По данным Гидрометцентра, погода преимущественно без осадков прогнозируется лишь на востоке страны под влиянием поля повышенного давления.
"В западных регионах ожидается усиление ветра, а на большей части республики туманы".РГП "Казгидромет"
Температурный фон ночью
Понижение ожидается:
- На западе – от +2+7°С до 0+5°С, на западе, севере региона заморозки -3°С.
- На северо-западе – от +3+8°С до -2+3°С.
Повышение прогнозируется:
- На севере, в центре – от +2+7°С до +7+12°С.
- На востоке – от -3+5°С до +3+8°С.
- На юго-востоке – от +5+10°С до +7+12°С.
- На юге – от +10+15°С до +15+20°С.
О том, какой будет погода в апреле-2025 в Казахстане, можете узнать здесь.
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