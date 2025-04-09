Похолодание, ливни и снег нагрянут в Казахстан

В Казахстане 10, 11 и 12 апреля 2025 года ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

"В предстоящие дни на западе, севере, на юге в горных районах Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами, ночью в горных районах осадки (дождь, снег). 11 апреля на западе, северо-западе страны, 12 апреля ночью в Костанайской области ожидаются сильные дожди", – следует из прогноза.

По данным Гидрометцентра, погода преимущественно без осадков прогнозируется лишь на востоке страны под влиянием поля повышенного давления.

"В западных регионах ожидается усиление ветра, а на большей части республики туманы". РГП "Казгидромет"

Температурный фон ночью

Понижение ожидается:

На западе – от +2+7°С до 0+5°С, на западе, севере региона заморозки -3°С.

На северо-западе – от +3+8°С до -2+3°С.

Повышение прогнозируется:

На севере, в центре – от +2+7°С до +7+12°С.

На востоке – от -3+5°С до +3+8°С.

На юго-востоке – от +5+10°С до +7+12°С.

На юге – от +10+15°С до +15+20°С.

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