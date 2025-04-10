Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте с 11 по 13 апреля

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Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 11 по 13 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 11 апреля: переменная облачность, без осадков, пыльная буря. Ветер южный 9-14, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, без осадков, пыльная буря. Ветер южный 9-14, временами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +23+25°С. 12 апреля: переменная облачность, без осадков, пыльная буря. Ветер южный с переходом в северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

переменная облачность, без осадков, пыльная буря. Ветер южный с переходом в северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. 13 апреля: переменная облачность, днем дождь. Пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +13+15°С. Прогноз погоды по Алматы 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С. 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27°С. 13 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +25+27°С. Прогноз погоды по Шымкенту 11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +28+30°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +28+30°С. 12 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +30+32°С.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +30+32°С. 13 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С. Материал по теме Какой будет погода в апреле в Казахстане Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 10, 11 и 12 апреля 2025 года. Из него следовало, что в Казахстан нагрянут похолодание, ливни и снег.

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