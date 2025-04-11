Выпускник колледжа из Алматы зарабатывает 800 тысяч тенге в месяц: что о нем известно и кем он работает

В Министерстве просвещения Казахстана сегодня, 11 апреля 2025 года, рассказали о выпускнике колледжа, который стал одним из самых высокооплачиваемых молодых специалистов страны, сообщает Zakon.kz.

Речь о Ришаде Галиеве.

"Выпускник Алматинского строительно-технического колледжа, чья история вдохновляет и разрушает стереотипы о рабочих профессиях. Сегодня он один из самых высокооплачиваемых молодых специалистов в стране, зарабатывая 800 тыс. тенге в месяц. Его путь – это история целеустремленности, упорства и веры в свое дело", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МП РК в пятницу.

Ришад является многократным призером республиканского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan.

"В 2022 году он представлял страну на мировом чемпионате в компетенции "Сантехника и отопление". Уже на втором курсе колледжа Ришад начал проходить стажировку на строительных объектах. Это стало возможным благодаря партнерству колледжа с ведущими компаниями и системе дуального обучения. Этот опыт дал практические навыки и понимание профессии "в полевых условиях". Вскоре он получил предложение о работе от ведущей международной компании GROHE в качестве специалиста сервисного отдела". Пресс-служба МП РК

По словам самого Ришада, выбор профессии был осознанным. Сначала – по совету родителей, а позже – по зову сердца.

"Я благодарен своим педагогам и колледжу – они мне дали не просто знания, а уверенность в себе и профессии. Благодаря сотрудничеству колледжа с компанией у меня появилась возможность рано начать практику, и это стало точкой роста. Я особенно благодарен президенту страны за то, что 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Это важный шаг, который показывает: быть мастером своего дела – почетно, современно и востребованно. Рабочие специальности – это про реальное будущее, которое мы строим своими руками", – поделился выпускник колледжа.

По данным Минпросвещения, сегодня в Алматинском строительно-техническом колледже обучаются более 1200 студентов, и около 90% выпускников ежегодно трудоустраиваются по полученной специальности.

"Благодаря дуальному обучению и активному сотрудничеству с ведущими предприятиями студенты уже на 2-3 курсе получают возможность проходить оплачиваемую практику. Средний доход учащихся в этот период составляет от 300 до 500 тыс. тенге в месяц", – заключили в пресс-службе МП РК.

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