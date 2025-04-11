Выпускникам колледжей Казахстана напомнили детали по сдаче ЕНТ
Им напомнили, что с 2019 года все выпускники колледжей сдают Единое национальное тестирование (ЕНТ). Сейчас тестирования под названием КТА не существует.
"Подача заявлений на основное ЕНТ будет осуществляться с 12 по 25 апреля 2025 года на сайте www.app.testcenter.kz и через приложение UTO".НЦТ
В Наццентре тестирования подчеркнули, что выпускникам колледжей важно запомнить следующие даты:
- с 12 по 18 апреля – подать заявление можно только один раз;
- с 19 по 25 апреля – подать заявление можно один или два раза.
"Сроки проведения ЕНТ: 16 мая – 5 июля 2025 года. Для вас на выбор представлены 5 дат:
- 30 мая;
- 4 июня;
- 9 июня;
- 12 июня;
- 16 июня", – перечислили в НЦТ.
При подаче заявления выпускники колледжей сами выбирают дату, время и пункт проведения ЕНТ из предложенных.
"Стоимость участия в ЕНТ – 5640 тенге (1 попытка)", – уточнили в НЦТ.
В Наццентре тестирования также напомнили, что в указанный период выпускники колледжей могут сдать тестирование два раза (оба сертификата действительны) и с наилучшим результатом принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.
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