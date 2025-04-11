Выпускникам колледжей Казахстана напомнили детали по сдаче ЕНТ

В РГКП "Национальный центр тестирования" (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) РК сегодня, 11 апреля 2025 года, обратились к выпускникам колледжей, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что с 2019 года все выпускники колледжей сдают Единое национальное тестирование (ЕНТ). Сейчас тестирования под названием КТА не существует.

"Подача заявлений на основное ЕНТ будет осуществляться с 12 по 25 апреля 2025 года на сайте www.app.testcenter.kz и через приложение UTO". НЦТ

В Наццентре тестирования подчеркнули, что выпускникам колледжей важно запомнить следующие даты:

с 12 по 18 апреля – подать заявление можно только один раз;

с 19 по 25 апреля – подать заявление можно один или два раза.

"Сроки проведения ЕНТ: 16 мая – 5 июля 2025 года. Для вас на выбор представлены 5 дат: 30 мая;

4 июня;

9 июня;

12 июня;

16 июня", – перечислили в НЦТ.

При подаче заявления выпускники колледжей сами выбирают дату, время и пункт проведения ЕНТ из предложенных.

"Стоимость участия в ЕНТ – 5640 тенге (1 попытка)", – уточнили в НЦТ.

В Наццентре тестирования также напомнили, что в указанный период выпускники колледжей могут сдать тестирование два раза (оба сертификата действительны) и с наилучшим результатом принять участие в конкурсе на присуждение образовательного гранта.

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