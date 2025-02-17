#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
495.28
518.41
5.44
Общество

К выпускникам колледжей Казахстана обратились с важной информацией по ЕНТ

ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты , фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 11:28 Фото: Национальный центр тестирования
Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 17 февраля 2025 года, обратился к выпускникам колледжей, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что с 2019 года все выпускники колледжей сдают единое национальное тестирование (ЕНТ), и что сейчас комплексного тестирования абитуриентов (КТА) нет.

"Вы можете сдать ЕНТ 4 раза в год: в мае-июне (по-другому называется основное ЕНТ и для участия предоставляется 2 попытки) и в марте, августе (если вы не желаете продолжать обучение по своей профессии в колледже)", – заявили в НЦТ.

Регистрация на ЕНТ осуществляется на сайте www.app.testcenter.kz.

Мартовское, августовское и основное ЕНТ

"Если вы не желаете продолжать обучение по своей профессии, а хотите поступить в вуз по другой специальности, то вам необходимо сдать ЕНТ по 5 предметам (3 обязательных + 2 профильных)".НЦТ

Для этого на сайте регистрации в разделе "Подать заявление" нужно выбрать вкладку "Выпускники школ прошлых лет и колледжей":

  • Количество тестовых заданий – 120;
  • Общее время – 4 часа (240 минут);
  • Максимальное количество баллов – 140.
"Если вы не желаете продолжать обучение по своей профессии, а хотите поступить в вуз на творческую специальность, то вам необходимо сдать ЕНТ по 2 предметам ("История Казахстана" и "Грамотность чтения"). Творческий экзамен проводится в вузе".НЦТ

Для этого на сайте регистрации в разделе "Подать заявление" нужно выбрать вкладку "Выпускники школ прошлых лет и колледжей":

  • Количество тестовых заданий – 30;
  • Общее время – 70 минут;
  • Максимальное количество баллов – 30.

Основное ЕНТ (май-июнь)

"Если вы желаете поступить в вуз на грант по своей специальности в колледже на сокращенный срок обучения, то указываете категорию "Выпускники колледжей, поступающие на сокращенное обучение".НЦТ

В этом случае ЕНТ нужно сдать по общепрофессиональным и специальным дисциплинам:

  • Количество тестовых заданий – 60;
  • Общее время – 2 часа (120 минут);
  • Максимальное количество баллов – 70;
  • Балл порогового уровня – 25. По области образования "Педагогические науки" – 35 баллов. В том числе не менее 5 баллов по каждому предмету.

Если выпускник колледжа хочет поступить в вуз на грант на специальности, требующие творческой подготовки и предусматривающие сокращенные сроки обучения, то он сдает ЕНТ по специальной дисциплине. Творческий экзамен проводится в вузе. Время тестирования – 1 час 20 минут (80 минут).

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 11:28
В Казахстане изменят сроки проведения ЕНТ в 2025 году
, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 11:28

А в случае, если выпускник хочет поступить в вуз по своей специальности в колледже на сокращенный срок обучения на платной основе, то ему не нужно сдавать ЕНТ. Зачисление в вуз осуществляется приемными комиссиями.

"Просим еще раз внимательно прочитать всю информацию и не ошибиться при регистрации на ЕНТ!" – резюмировали в НЦТ, обращаясь к выпускникам колледжей.

12 февраля 2025 года в Национальном центре тестирования МНВО РК предоставили информацию об абитуриентах, которые сдали январское ЕНТ. О том, какой язык выбрали почти 77% абитуриентов для сдачи тестирования, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: