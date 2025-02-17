К выпускникам колледжей Казахстана обратились с важной информацией по ЕНТ

Национальный центр тестирования (НЦТ) Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана сегодня, 17 февраля 2025 года, обратился к выпускникам колледжей, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что с 2019 года все выпускники колледжей сдают единое национальное тестирование (ЕНТ), и что сейчас комплексного тестирования абитуриентов (КТА) нет.

"Вы можете сдать ЕНТ 4 раза в год: в мае-июне (по-другому называется основное ЕНТ и для участия предоставляется 2 попытки) и в марте, августе (если вы не желаете продолжать обучение по своей профессии в колледже)", – заявили в НЦТ.

Регистрация на ЕНТ осуществляется на сайте www.app.testcenter.kz.

Мартовское, августовское и основное ЕНТ

"Если вы не желаете продолжать обучение по своей профессии, а хотите поступить в вуз по другой специальности, то вам необходимо сдать ЕНТ по 5 предметам (3 обязательных + 2 профильных)". НЦТ

Для этого на сайте регистрации в разделе "Подать заявление" нужно выбрать вкладку "Выпускники школ прошлых лет и колледжей" :

Количество тестовых заданий – 120;

Общее время – 4 часа (240 минут);

Максимальное количество баллов – 140.

"Если вы не желаете продолжать обучение по своей профессии, а хотите поступить в вуз на творческую специальность, то вам необходимо сдать ЕНТ по 2 предметам ("История Казахстана" и "Грамотность чтения"). Творческий экзамен проводится в вузе". НЦТ

Для этого на сайте регистрации в разделе "Подать заявление" нужно выбрать вкладку "Выпускники школ прошлых лет и колледжей" :

Количество тестовых заданий – 30;

Общее время – 70 минут;

Максимальное количество баллов – 30.

Основное ЕНТ (май-июнь)

"Если вы желаете поступить в вуз на грант по своей специальности в колледже на сокращенный срок обучения, то указываете категорию "Выпускники колледжей, поступающие на сокращенное обучение" . НЦТ

В этом случае ЕНТ нужно сдать по общепрофессиональным и специальным дисциплинам:

Количество тестовых заданий – 60;

Общее время – 2 часа (120 минут);

Максимальное количество баллов – 70;

Балл порогового уровня – 25. По области образования "Педагогические науки" – 35 баллов. В том числе не менее 5 баллов по каждому предмету.

Если выпускник колледжа хочет поступить в вуз на грант на специальности, требующие творческой подготовки и предусматривающие сокращенные сроки обучения, то он сдает ЕНТ по специальной дисциплине. Творческий экзамен проводится в вузе. Время тестирования – 1 час 20 минут (80 минут).

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А в случае, если выпускник хочет поступить в вуз по своей специальности в колледже на сокращенный срок обучения на платной основе , то ему не нужно сдавать ЕНТ. Зачисление в вуз осуществляется приемными комиссиями.

"Просим еще раз внимательно прочитать всю информацию и не ошибиться при регистрации на ЕНТ!" – резюмировали в НЦТ, обращаясь к выпускникам колледжей.

12 февраля 2025 года в Национальном центре тестирования МНВО РК предоставили информацию об абитуриентах, которые сдали январское ЕНТ. О том, какой язык выбрали почти 77% абитуриентов для сдачи тестирования, можете узнать по ссылке.