"Қоғаммен байланыс": эффективный формат обратной связи c населением

В рамках реализации проекта "Қоғаммен байланыс" в Жамбылском районе прошла масштабная акция по приему граждан с привлечением уполномоченных государственных органов и общественников, что позволило расширить возможности прямого диалога с населением.

Совместный общественный прием стал эффективным инструментом решения насущных вопросов, предоставляя возможность более 200 гражданам получить квалифицированные ответы и юридическую помощь, а также решить 52 проблемных вопроса.

К примеру, местные исполнительные органы создадут условия для обучения 170 детей с ограниченными возможностями, разместив их в новом здании.

Фото: прокуратура Жамбылской области

С начала т.г. в органы прокуратуры области от граждан поступило 2514 обращений, из которых 423 удовлетворены, а по 623 обращениям даны разъяснения.

"Оперативное реагирование на запросы населения и установление обратной связи являются основными приоритетами работы прокуратуры", – отметил прокурор области Нургалым Абдиров, подчеркивая важность общественного диалога и взаимодействия.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Прокурор области также отметил наличие ряда проблем, требующих незамедлительного решения.

Анализ обращений граждан выявил нарушения в процессе рассмотрения жалоб, что вынуждает жителей обращаться в вышестоящие органы или прокуратуру.

К примеру, в т.г. прокуратурой выявлены нарушения в организации услуг инватакси для свыше 2 тыс. лиц с ограниченными возможностями.

По мерам прокуратуры нарушения устранены.

Фото: прокуратура Жамбылской области

В 2024 году в местный исполнительный орган Жамбылского района поступило 1122 обращения, из которых 590 (52%) касались земельных вопросов, что требует разбирательства и устранения недостатков в данной сфере.

Анализ законности предоставления земельных участков в сельском округе Көлқайнар выявил факты незаконной передачи земель, что вызвало недовольство местных жителей.

В связи с этим для повышения эффективности работы и улучшения взаимодействия с гражданами было принято решение регулярно организовывать встречи с предварительным анализом наиболее актуальных вопросов населения.

Фото: прокуратура Жамбылской области

Проект "Қоғаммен байланыс" будет продолжен в ближайшее время в других районах области.