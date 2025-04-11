"Қоғаммен байланыс": эффективный формат обратной связи c населением
Совместный общественный прием стал эффективным инструментом решения насущных вопросов, предоставляя возможность более 200 гражданам получить квалифицированные ответы и юридическую помощь, а также решить 52 проблемных вопроса.
К примеру, местные исполнительные органы создадут условия для обучения 170 детей с ограниченными возможностями, разместив их в новом здании.
Фото: прокуратура Жамбылской области
С начала т.г. в органы прокуратуры области от граждан поступило 2514 обращений, из которых 423 удовлетворены, а по 623 обращениям даны разъяснения.
"Оперативное реагирование на запросы населения и установление обратной связи являются основными приоритетами работы прокуратуры", – отметил прокурор области Нургалым Абдиров, подчеркивая важность общественного диалога и взаимодействия.
Фото: прокуратура Жамбылской области
Прокурор области также отметил наличие ряда проблем, требующих незамедлительного решения.
Анализ обращений граждан выявил нарушения в процессе рассмотрения жалоб, что вынуждает жителей обращаться в вышестоящие органы или прокуратуру.
К примеру, в т.г. прокуратурой выявлены нарушения в организации услуг инватакси для свыше 2 тыс. лиц с ограниченными возможностями.
По мерам прокуратуры нарушения устранены.
Фото: прокуратура Жамбылской области
В 2024 году в местный исполнительный орган Жамбылского района поступило 1122 обращения, из которых 590 (52%) касались земельных вопросов, что требует разбирательства и устранения недостатков в данной сфере.
Анализ законности предоставления земельных участков в сельском округе Көлқайнар выявил факты незаконной передачи земель, что вызвало недовольство местных жителей.
В связи с этим для повышения эффективности работы и улучшения взаимодействия с гражданами было принято решение регулярно организовывать встречи с предварительным анализом наиболее актуальных вопросов населения.
Фото: прокуратура Жамбылской области
Проект "Қоғаммен байланыс" будет продолжен в ближайшее время в других районах области.