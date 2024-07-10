Ербол Карашукеев ознакомился с положением дел в пострадавшем от ЧП Жанатасе

В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" в Жамбылской области проводятся масштабные мероприятия. Сегодня в городе Жанатасе Сарысуского района прошли мероприятия по очистке территории с участием волонтеров.

По инициативе акима области около 200 молодых волонтеров, приехавших из всех районов, приняли участие в очистке и приведении в порядок города Жанатаса, пострадавшего от паводковых вод.

Фото: акимат Жамбылской области

"Благотворительность – качество, присущее нашему народу. Всегда в трудные времена мы объединялись и помогали братьям и сестрам. Я считаю, что сделать такое доброе дело – это подвиг", – отметил аким области, поблагодарив молодежь за неравнодушие.

Фото: акимат Жамбылской области

Также глава региона Ербол Карашукеев осмотрел подтопленное жилье и дворы, поговорил с жителями, выслушал их предложения и взял на контроль меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в районе.

Аким области отметил, что со стороны государства будет оказана вся помощь, никто из пострадавших жителей не останется без поддержки. Ответственным лицам поручено оперативно провести работу по техническому обследованию, оценке поврежденных объектов, определению объема ущерба.

Фото: акимат Жамбылской области

Кроме того, Ербол Карашукеев осмотрел автодорогу Жанатас – Саудакент, где также заметны последствия паводка, и поручил восстановить дорогу областного значения в течение недели.

Напомним, 7 июля на территории Сарысуского района из-за сильных осадков образовался склоновый сток, затопивший 400 дворов, 47 частных жилых домов и подвал школы.

Фото: акимат Жамбылской области

В результате оперативно принятых Департаментом по чрезвычайным ситуациям и местными исполнительными органами мер проведены работы по отводу и перекачке воды, а также укреплению арычной сети.

Всего откачано 20 100 кубометров воды, на месте было задействовано около 300 сотрудников, 67 единиц техники, 39 мотопомп, один водонасосный агрегат.

В Сарысуском районе объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, в настоящее время специально созданной комиссией ведется работа по определению ущерба.