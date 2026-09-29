Прокуратура Жамбылской области продолжает реализацию проекта "Қоғаммен байланыс"

В Жамбылской области прошла очередная акция "Қоғаммен байланыс", направленная на укрепление обратной связи с населением и оперативное решение проблемных вопросов на местах, сообщает Zakon.kz.

В течение недели во всех районах и городах области состоялись приемы граждан с участием руководителей уполномоченных и правоохранительных органов. Выездной формат позволил охватить свыше 2 тысяч жителей.

Применение современного QR-кода обратной связи дало возможность не только оценить качество мероприятий, но и оперативно выявить и разрешить актуальные вопросы общества на местах.

Более 800 граждан получили юридическую и иную профильную помощь — консультации адвокатов, нотариусов, судебных исполнителей, специалистов ЦОН, а также помощь специалистов в медицинской и сельскохозяйственной сферах.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Комплексный подход позволил решить системные вопросы, затрагивающие интересы свыше 1.1 тыс. граждан, в том числе положительно рассмотреть обращения 132 граждан, работников трех предприятий и 15 предпринимателей.

Так, в Таласском районе при участии прокурора области Жандоса Абдибаева на месте решены вопросы 25 граждан, связанные с социальной поддержкой, трудоустройством и взысканием алиментов.

Восемь жителей получили помощь в постановке на жилищную очередь, две многодетные семьи будут обеспечены жильем уже в текущем году.

Особое внимание уделено профилактике правонарушений и предупреждению краж скота.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Выездным ветеринарным подразделением проведено в отдаленных аулах чипирование около 300 жеребят, владельцам хозяйств переданы светоотражающие приспособления. Также достигнута договоренность об установке GPS-устройств и организации централизованного выпаса, что позволит сократить их утерю.

Прокурор области подчеркнул, что открытый диалог государственных органов с населением – один из ключевых инструментов своевременного выявления проблем, их разрешения и предупреждения правонарушений, что непосредственно способствует укреплению законности и правопорядка.

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Проект "Қоғаммен байланыс" подтвердил свою востребованность и эффективность и реализуется на постоянной основе.