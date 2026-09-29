#Гордость Казахстана
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Гордость Казахстана
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+20°
$
441.77
502.38
5.23
Право

Прокуратура Жамбылской области продолжает реализацию проекта "Қоғаммен байланыс"

прокуроры, помощь, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:12 Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области
В Жамбылской области прошла очередная акция "Қоғаммен байланыс", направленная на укрепление обратной связи с населением и оперативное решение проблемных вопросов на местах, сообщает Zakon.kz.

В течение недели во всех районах и городах области состоялись приемы граждан с участием руководителей уполномоченных и правоохранительных органов. Выездной формат позволил охватить свыше 2 тысяч жителей.

Применение современного QR-кода обратной связи дало возможность не только оценить качество мероприятий, но и оперативно выявить и разрешить актуальные вопросы общества на местах.

Более 800 граждан получили юридическую и иную профильную помощь — консультации адвокатов, нотариусов, судебных исполнителей, специалистов ЦОН, а также помощь специалистов в медицинской и сельскохозяйственной сферах.

помощь, прокуроры, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:12

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Комплексный подход позволил решить системные вопросы, затрагивающие интересы свыше 1.1 тыс. граждан, в том числе положительно рассмотреть обращения 132 граждан, работников трех предприятий и 15 предпринимателей.

Так, в Таласском районе при участии прокурора области Жандоса Абдибаева на месте решены вопросы 25 граждан, связанные с социальной поддержкой, трудоустройством и взысканием алиментов.

Восемь жителей получили помощь в постановке на жилищную очередь, две многодетные семьи будут обеспечены жильем уже в текущем году.

Особое внимание уделено профилактике правонарушений и предупреждению краж скота.

прокуроры, помощь, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:12

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Выездным ветеринарным подразделением проведено в отдаленных аулах чипирование около 300 жеребят, владельцам хозяйств переданы светоотражающие приспособления. Также достигнута договоренность об установке GPS-устройств и организации централизованного выпаса, что позволит сократить их утерю.

Прокурор области подчеркнул, что открытый диалог государственных органов с населением – один из ключевых инструментов своевременного выявления проблем, их разрешения и предупреждения правонарушений, что непосредственно способствует укреплению законности и правопорядка.

прокуроры, консультация, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2026 12:12

Фото: пресс-служба прокуратуры Жамбылской области

Проект "Қоғаммен байланыс" подтвердил свою востребованность и эффективность и реализуется на постоянной основе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Формат обратной связи c населением
11:01, 11 апреля 2025
"Қоғаммен байланыс": эффективный формат обратной связи c населением
Пилотный проект по решению проблем водообеспечения
10:42, 27 декабря 2024
По инициативе прокуратуры в Жамбылском в регионе запущен пилотный проект по решению проблем водообеспечения
Акция &quot;Таза Қазақстан&quot; в Жамбылской области
15:28, 08 апреля 2025
Экологическая акция "Таза Қазақстан" продолжается в Жамбылской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
sportarena.kz
13:16, Сегодня
"Я приехала побеждать": Путинцева рассказала о настрое после выхода в третий круг Азиады
Тимур Касымов прокомментировал поражение сборной Казахстана U-19 от Швейцарии
12:57, Сегодня
Тимур Касымов прокомментировал поражение сборной Казахстана U-19 от Швейцарии
Шевченко на корте радуется
12:57, Сегодня
"Будет намного труднее": Шевченко высказался после выхода в третий круг Азиады
Пётр Ян
12:35, Сегодня
"Патриотизм – это качество настоящего мужчины": Ян о гордости поднимать флаг в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: