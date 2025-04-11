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Общество

В Казахстане хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения для высоких доходов

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 15:54 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Первый вице-министр нацэкономики Азамат Амрин 11 апреля 2025 года в Мажилисе во время обсуждения проекта Налогового кодекса рассказал, как будет облагаться налогом доход казахстанцев, превышающий 3 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что основное изменение, которое предлагается, – это введение прогрессивной шкалы налогообложения для повышенных доходов.

"До 2007 года такая ставка у нас была, прогрессивная шкала, пять ступеней там было. Сейчас предлагается, чтобы не усложнять, две ступени. Первая – это если в месяц до 3 млн тенге, ставка 10%, как сейчас. Если выше 3 млн тенге, то повышенная ставка 15%. Вот такая шкала предусматривается в рамках этого законопроекта", – дополнил Азамат Амрин.

Ранее первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, как изменится налог на транспорт в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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