В Казахстане хотят ввести прогрессивную шкалу налогообложения для высоких доходов

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Первый вице-министр нацэкономики Азамат Амрин 11 апреля 2025 года в Мажилисе во время обсуждения проекта Налогового кодекса рассказал, как будет облагаться налогом доход казахстанцев, превышающий 3 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что основное изменение, которое предлагается, – это введение прогрессивной шкалы налогообложения для повышенных доходов. "До 2007 года такая ставка у нас была, прогрессивная шкала, пять ступеней там было. Сейчас предлагается, чтобы не усложнять, две ступени. Первая – это если в месяц до 3 млн тенге, ставка 10%, как сейчас. Если выше 3 млн тенге, то повышенная ставка 15%. Вот такая шкала предусматривается в рамках этого законопроекта", – дополнил Азамат Амрин. Ранее первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин рассказал, как изменится налог на транспорт в Казахстане.

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