Повышение КНП для банков: Жумангарин не исключает повышения ставок по ипотеке

Министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 9 апреля 2025 года прокомментировал возможность удорожания банковских услуг на фоне повышения КНП, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как обложение доходов банков от кредитования корпоративным подоходным налогом в 25% отразится на ипотечных программах.

"Я думаю, да, 100% будет повышение, поскольку, естественно, банк переложит эти проценты на ипотеку", – сказал в ответ Серик Жумангарин.

Между тем, по его словам, у потребителей всегда есть выбор – оформлять такую ипотеку или нет.

"В этот момент, естественно, возникает дилемма. Дополнительно 5% взять (банку. – Прим. ред.) на собственную себестоимость, либо переложить на потребителя. Рынок ипотеки, он же является эластичным. То есть у нас есть достаточно хорошие альтернативы, в том числе государственные ипотечные программы. Потребитель может уйти туда, может уйти в другой банк, который дает ипотеку", – заявил глава МНЭ.

9 апреля 2025 года депутаты Мажилиса Парламента одобрили в первом чтении проект Налогового кодекса. Документом предлагается установить ставку корпоративного подоходного налога в 25% для банковского сектора.