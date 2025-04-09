#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Финансы

Повышение КНП для банков: Жумангарин не исключает повышения ставок по ипотеке

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 17:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 9 апреля 2025 года прокомментировал возможность удорожания банковских услуг на фоне повышения КНП, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, как обложение доходов банков от кредитования корпоративным подоходным налогом в 25% отразится на ипотечных программах.

"Я думаю, да, 100% будет повышение, поскольку, естественно, банк переложит эти проценты на ипотеку", – сказал в ответ Серик Жумангарин.

Между тем, по его словам, у потребителей всегда есть выбор – оформлять такую ипотеку или нет.

"В этот момент, естественно, возникает дилемма. Дополнительно 5% взять (банку. – Прим. ред.) на собственную себестоимость, либо переложить на потребителя. Рынок ипотеки, он же является эластичным. То есть у нас есть достаточно хорошие альтернативы, в том числе государственные ипотечные программы. Потребитель может уйти туда, может уйти в другой банк, который дает ипотеку", – заявил глава МНЭ.

9 апреля 2025 года депутаты Мажилиса Парламента одобрили в первом чтении проект Налогового кодекса. Документом предлагается установить ставку корпоративного подоходного налога в 25% для банковского сектора.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Мадина Мамырханова
Читайте также
Как порог по НДС в 40 млн тенге может отразиться на предпринимателях
Финансы
18:00, Сегодня
Как порог по НДС в 40 млн тенге может отразиться на предпринимателях
Условия списания обманом выданных кредитов пересмотрят в Казахстане
Финансы
17:08, Сегодня
Условия списания обманом выданных кредитов пересмотрят в Казахстане
Каким будет курс рубля к тенге на фоне дешевой нефти
Финансы
16:05, Сегодня
Каким будет курс рубля к тенге на фоне дешевой нефти
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: