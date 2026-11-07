Сотрудничество и товарооборот: Токаев и Рахмон провели брифинг

Президенты Казахстана и Таджикистана провели брифинг для представителей СМИ

В своем выступлении глава государства Касым-Жомарт Токаев вновь отметил позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества, особо выделив личный вклад Эмомали Рахмона в развитие казахско-таджикских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

"Сегодняшний визит является глубоко символичным, поскольку проходит в год, когда наши страны празднуют 35-летие Независимости. За годы суверенитета и Казахстан, и Таджикистан прошли большой путь, наполненный поистине яркими свершениями. Таджикистан под Вашим авторитетным руководством добился огромных успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии, повышении международного авторитета. Ваша страна играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в Центральной Азии. Все достижения современного Таджикистана по праву связаны с вашим именем и мудрой созидательной политикой, основанной на твердой поддержке народа. Казахстан с большим уважением относится к вашему стратегическому курсу, нацеленному на строительство сильного и процветающего государства в нынешних сложных геополитических реалиях", – сказал президент.

Как подчеркнул глава государства, между Казахстаном и Таджикистаном нет каких-либо нерешенных и нерешаемых вопросов, а есть только прогресс во взаимном сотрудничестве.

Он также проинформировал, что вручил новый орден Qoja Ahmet Yasaui лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону.

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"Этот орден имеет особое значение как символ признания выдающихся заслуг Президента Таджикистана в области образования, науки, культуры и в международной сфере. Ходжа Ахмет Яссауи – это фигура глобального масштаба, поскольку именно он принес в наш регион знания, основанные на принципах просвещенности, гуманизма и прогресса. Благодаря Ходже Ахмету Яссауи мы стали именно таковыми, каковыми являемся и по сей день. Его учение повлияло на эволюцию менталитета, этнического кода, мировоззрения казахского народа. Поэтому мною было поручено организовать по всей стране разъяснение сути учения великого Ходжи Ахмета Яссауи начиная со старших классов, в университетах, армии, правоохранительных органах и во всех учреждениях. Это не временная кампания, а большая идеологическая работа. Речь не идет о слепом поклонении, речь о глубоких знаниях научного, литературного, философского направления великого гуманиста Ходжи Ахмета Яссауи. Именно поэтому мною была учреждена эта высокая награда, и именно поэтому я сегодня вручил ее нашему уважаемому гостю – Эмомали Шариповичу Рахмону", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана заявил об успешных итогах сегодняшних переговоров, подтвердивших обоюдный твердый настрой на поступательное укрепление многогранного сотрудничества.

"В атмосфере взаимного доверия и уважения мы обсудили широкий круг вопросов, наметили основные приоритеты межгосударственного взаимодействия. Первостепенное внимание было уделено расширению торгово-экономических связей. Совместными усилиями объем двустороннего товарооборота уверенно приближается к отметке в два миллиарда долларов. Благодаря чему Казахстан входит в тройку внешнеторговых партнеров Таджикистана. Мы с уважаемым Эмомали Шариповичем договорились предпринять необходимые шаги для дальнейшего наращивания взаимной торговли. Для достижения этой цели сегодня была принята Дорожная карта по увеличению товарооборота до 2030 года. Правительствам поручено обеспечить ее качественную реализацию", – сообщил глава государства.

Принята Дорожная карта по увеличению товарооборота до 2030 года

По словам Касым-Жомарта Токаева, значительные резервы сосредоточены в аграрном секторе.

В прошлом году поставки сельхозпродукции между нашими странами выросли на 11%, составив около 600 млн долларов – это половина всего товарооборота.

По итогам переговоров выражена готовность двух стран к расширению взаимных поставок продовольственных товаров.

Для развития сотрудничества в этой области обсуждены возможности создания полноценных производственных цепочек по переработке сельхозпродукции.

Далее Президент назвал важной задачей реализацию совместных проектов, которые станут новыми точками роста экономик двух стран.

По его словам, большие перспективы открывает взаимовыгодное партнерство в энергетике, нефтегазовом, горно-металлургическом и перерабатывающем секторах.

Он сообщил, что состоявшийся накануне визита Казахско-таджикский бизнес-форум подтвердил обоюдную заинтересованность предпринимателей двух стран в налаживании контактов по многим направлениям.

В прошлом году объемы авто- и железнодорожных перевозок между странами составили порядка 7 млн тонн

Глава государства также указал на важность наращивания партнерства в транзитно-транспортной сфере.

"В прошлом году объемы авто- и железнодорожных перевозок между нашими странами увеличились на 8 и 15 процентов соответственно, составив порядка 7 млн тонн. Создаваемые для перевозчиков двух стран условия позволили сохранить положительную динамику и в текущем году. Достигнута договоренность уделить особое внимание цифровизации транспорта, которая обеспечит бесшовное движение грузов. Для дальнейшего развития этого направления будут изучены перспективы реализации приоритетных транспортно-логистических проектов. В этих целях действует двусторонняя Рабочая группа на уровне национальных железнодорожных компаний, которой поручено внести конкретные предложения по сотрудничеству", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Помимо этого, Президент отметил, что в ходе переговоров отдельное внимание уделено водно-энергетической сфере.

"Казахстан благодарен таджикской стороне за последовательную политику и поддержку в вопросах использования ресурсов трансграничных рек. И мы договорились продолжить конструктивное взаимодействие в данном направлении. В приоритете – внедрение цифровых решений в водной сфере, совместное развитие систем учета и мониторинга водных ресурсов", – заявил он.

По мнению главы нашего государства, широкие перспективы для двух государств открывает сотрудничество в IT-секторе.

"За последние годы наша страна сформировала солидный задел в цифровизации государственных услуг и развитии технологий искусственного интеллекта. В рамках достигнутых ранее договоренностей таджикской стороне были переданы цифровые решения платформы электронного правительства. Специалисты из Таджикистана успешно завершили курсы стажировок в передовых IT-школах Казахстана. На базе Таджикского технического университета имени М.Осими функционирует совместный факультет информационных технологий при участии Евразийского национального университета имени Л.Гумилева. Уверен, подобные проекты будут способствовать технологическому прогрессу наших стран. Для систематизации масштабной работы по всем направлениям мы предложили разработать и принять Комплексный план сотрудничества между Казахстаном и Таджикистаном до 2030 года", – подчеркнул Токаев.

Казахстан выступит в поддержку кандидатуры Таджикистана для избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы

Президент Казахстана отдельно остановился на мерах по укреплению культурно-гуманитарных связей.

"Регулярные перекрестные Дни культуры, активный диалог между представителями творческой интеллигенции, открытие памятников выдающимся личностям – все это вызывает большой интерес у наших граждан. Мы также подтвердили общее стремление к углублению сотрудничества в сфере образования. Казахстан предоставляет наибольшее количество образовательных грантов в регионе именно студентам из Таджикистана – ежегодно выделяется до 100 мест. Отмечена взаимная готовность к продолжению сотрудничества по линии обучения таджикских военнослужащих в учебных заведениях Казахстана. Для проведения этой работы на системной и долгосрочной основе было подписано межправительственное Соглашение в области подготовки военных кадров", – добавил глава государства.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил единые позиции двух стран по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки, а также готовность продвигать общие интересы на многосторонних площадках.

"В рамках переговоров отдельное внимание было уделено обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии. Мы согласились, что устойчивое развитие региона – это наша общая цель, отвечающая коренным интересам всех братских народов. Казахстан положительно воспринял выдвижение кандидатуры Таджикистана для избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2028-2029 годы и, конечно, выступит в поддержку кандидатуры Таджикистана", – подытожил президент.

В свою очередь президент Таджикистана поблагодарил главу Казахстана за теплый прием и радушное гостеприимство, а также выразил признательность за вручение высокой государственной награды – ордена Qoja Ahmet Yasaui.

"Считаю, что такая высокая оценка моего скромного вклада в развитие таджикско-казахских отношений является заслугой не только моей персоны, но и всего народа моей страны. Каждый визит в братский Казахстан оставляет у нас новые яркие воспоминания. Нас радуют значительные достижения дружественного Казахстана в социально-экономическом развитии страны и укреплении ее авторитета на международной арене. Мы высоко оцениваем реформы последних лет, нацеленные на создание прочных предпосылок для дальнейшего гармоничного движения Казахстана по пути прогресса и процветания. Сегодняшние переговоры прошли в русле конструктивного политического диалога, в атмосфере доверия и взаимопонимания. Мы предметно обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки. Принятое по итогам переговоров Совместное заявление определяет основные направления дальнейшего развития нашего сотрудничества", – сообщил Эмомали Рахмон.

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Ранее Токаев и Рахмон провели переговоры в Астане после торжественной церемонии встречи президента Таджикистана. Также Токаев наградил президента Таджикистана орденом Qoja Ahmet Yasaui.