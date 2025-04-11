Субботник обернулся мусорным коллапсом в Костанае

Две недели назад жители частного сектора в районе магазина "Восток" в Костанае вышли на общегородской субботник, но благие намерения обернулись для них проблемой, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, по обочинам ул. Байтурсынова – пирамиды из мешков с прошлогодней листвой и сухими ветками. Жители частного сектора не могут добиться того, чтобы их вывезли.

Проблема в том, что мусора становится все больше. По словам жителей частных домов, ТОО "Тазалык-2012" теперь игнорирует мешки и с бытовыми отходами.

"Мне пришлось сегодня встать перед машиной и не пускать ее. Водитель соскочил и говорит: "Здесь не бытовой мусор, мы его не вывозим". Я не спорю. Сверху ветки, а снизу – бытовой. Он взял нож, вспорол мешок и уехал. Я позвонила на "109", мне сказали, что заявку только на мой адрес примут, а мы хотим, чтобы все вокруг убрали", – говорит местная жительница Любовь Орленко.

В самом деле, в зоне ответственности ТОО "Тазалык-2012" – только бытовые отходы. Как сообщили "КН" в службе IKomek, мусор, оставшийся после субботника должны вывезти подрядчик – ТОО "ДК-Максат".

Ранее стало известно, как в Казахстане измеряют настроение общества.