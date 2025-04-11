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Общество

Как в Казахстане измеряют настроение общества

Нурбек Матжани, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 22:02 Фото: YouTube/СЦК
Председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития" Нурбек Матжани в подкасте Службы центральных коммуникаций рассказал о проводимых исследованиях и применяемых методах, сообщает Zakon.kz.

Институт был основан в 2019 году. В настоящее время в его составе пять центров: Центр социологических исследований, Центр исследований в сфере семейной и гендерной политики, Центр изучения общественных процессов, Центр "Media-Lab" и Управление экспертного анализа.

"За это время мы провели около 200 исследований на разных уровнях, в разных форматах и в разных объемах. Наиболее часто используемые подходы в социологическом исследовании – количественное (массовый опрос) и качественное социологическое исследование. Углубленное интервью в качественном социологическом исследовании позволяет получить данные, которые массовый опрос не может показать. Другой подход, который широко используется при этом, – это так называемые фокус-групповые обсуждения. Отвечая на вопросы, в исследовании участвуют несколько человек. Опрос проводится анонимно", – сказал Нурбек Матжани.

Среди крупных исследований КИОР – Национальный доклад "О противодействии семейно-бытовому насилию в Республике Казахстан", в котором представлен анализ причин и последствий домашнего насилия в семье, исследуется, какие существуют пробелы в законодательстве, мировой опыт.

Что касается Национального доклада "Казахстанские семьи", то в нем показано, как меняется семейная модель, взаимоотношения между родителями и детьми, отношение к разводам.

Большинство исследований представлены на трех языках: казахском, русском и английском.

Полностью подкаст можно посмотреть на YouTube-канале Службы центральных коммуникаций.

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Айсулу Омарова
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