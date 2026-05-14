О селеопасном периоде предупредили в Восточном Казахстане

В Восточно-Казахстанской области начинается селеопасный период, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС ВКО отметили, что селевую опасность в регионе представляют 13 бассейнов рек, расположенных в районах Алтай, Зайсанском, Катон-Карагайском и Риддере.

"В регионе 144 моренных озера формируют 13 очагов зарождения селя, которые могут представлять угрозу для 11 населенных пунктов. Селепроявления возможны лишь после обильных затяжных осадков, при сильном землетрясении", – уточнили в ведомстве.

Оползнеопасных участков в ВКО всего девять. Это бассейны рек: Громотуха, Уба, Черновая, Хамир, Бухтарма и Кендерлык, которые расположены в районах: Алтай, Катон-Карагайский, Зайсанский и в окрестностях города Риддера.

"С 15 мая в связи с открытием селеопасного периода по области открыто девять гидропостов сезонного характера, также действует один круглогодичный гидропост на реке Сарымсакты Катон-Карагайского района. Ежедневно три раза в сутки со всех гидропостов передается информация о гидрометеорологических изменениях на селеопасных участках", – добавили в ДЧС.

На сегодняшний день проведены наземные визуальные обследования на всех селеопасных участках области (Катон-Карагайский, Зайсанский, район Алтай, окрестности г. Риддера). Установлены предупредительные и запрещающие щиты, знаки на селе- и оползнеопасных участках.

"Для обеспечения безопасности в этот период в производственно-эксплуатационных отделах созданы аварийные бригады, проведена ежегодная корректировка паспортов селе- и оползнеопасных участков, актуализированы данные по населенным пунктам, предприятиям, жилым кварталам, инженерным сооружениям и коммуникациям", – сказали спасатели.

ДЧС ВКО и ВК филиал "Казселезащита" напоминают, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В связи с этим стоит воздержаться от походов в горы в зоне расположения селе- и оползнеопасных участков.

Туристам обязательно ознакомиться заранее с местами границ оползней в вашем регионе.

При чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112.

Ранее, в апреле 2026 года, в Бостандыкском районе Алматы из-за обильных дождей произошел сход оплывины объемом 300 кубических метров, в результате чего пострадало охранное здание в СО "Ремизовка".