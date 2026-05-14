#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
474.04
555.01
6.45
Туризм

О селеопасном периоде предупредили в Восточном Казахстане

О селеопасном периоде предупредили в Восточном Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 20:11 Фото: ДЧС ВКО
В Восточно-Казахстанской области начинается селеопасный период, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС ВКО отметили, что селевую опасность в регионе представляют 13 бассейнов рек, расположенных в районах Алтай, Зайсанском, Катон-Карагайском и Риддере.

"В регионе 144 моренных озера формируют 13 очагов зарождения селя, которые могут представлять угрозу для 11 населенных пунктов. Селепроявления возможны лишь после обильных затяжных осадков, при сильном землетрясении", – уточнили в ведомстве.

Оползнеопасных участков в ВКО всего девять. Это бассейны рек: Громотуха, Уба, Черновая, Хамир, Бухтарма и Кендерлык, которые расположены в районах: Алтай, Катон-Карагайский, Зайсанский и в окрестностях города Риддера.

"С 15 мая в связи с открытием селеопасного периода по области открыто девять гидропостов сезонного характера, также действует один круглогодичный гидропост на реке Сарымсакты Катон-Карагайского района. Ежедневно три раза в сутки со всех гидропостов передается информация о гидрометеорологических изменениях на селеопасных участках", – добавили в ДЧС.

На сегодняшний день проведены наземные визуальные обследования на всех селеопасных участках области (Катон-Карагайский, Зайсанский, район Алтай, окрестности г. Риддера). Установлены предупредительные и запрещающие щиты, знаки на селе- и оползнеопасных участках.

"Для обеспечения безопасности в этот период в производственно-эксплуатационных отделах созданы аварийные бригады, проведена ежегодная корректировка паспортов селе- и оползнеопасных участков, актуализированы данные по населенным пунктам, предприятиям, жилым кварталам, инженерным сооружениям и коммуникациям", – сказали спасатели.

ДЧС ВКО и ВК филиал "Казселезащита" напоминают, что от селевого потока можно спастись, только избежав его. В связи с этим стоит воздержаться от походов в горы в зоне расположения селе- и оползнеопасных участков.

Туристам обязательно ознакомиться заранее с местами границ оползней в вашем регионе.

При чрезвычайной ситуации обращаться по номеру 112.

Ранее, в апреле 2026 года, в Бостандыкском районе Алматы из-за обильных дождей произошел сход оплывины объемом 300 кубических метров, в результате чего пострадало охранное здание в СО "Ремизовка".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Автомобиль сгорел в Мангистауской области
20:25, Сегодня
Автомобиль сгорел в Мангистауской области
Курортный сезон в ВКО
07:33, 15 июня 2025
В Восточном Казахстане не хватает пляжных спасателей
О пожароопасном периоде в дачных массивах предупредили в Петропавловске
10:36, 12 апреля 2025
О пожароопасном периоде предупредили дачников Петропавловска
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Сочи&quot;
21:12, Сегодня
Соперник "Барыса" по КХЛ закроет долги по зарплате в ближайшее время
Фото: WTA
20:47, Сегодня
Появилось фото платья Елены Рыбакиной для выступления на "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: КТФ
20:28, Сегодня
Казахстан проиграл в полуфинале квалификации Кубка Билли Джин Кинг
Фото: КФБ
20:02, Сегодня
Казахстан проиграл Индии и Узбекистану на чемпионате Азии по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: