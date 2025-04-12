К четырем годам тюрьмы приговорили водителя за повторную пьяную езду в Актюбинской области
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С начала года в Актюбинской области за вождение в нетрезвом виде к уголовной ответственности привлекли 13 водителей, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе региональной прокуратуры привели один из примеров, когда в Актобе в отношении водителя возбудили уголовное дело по ст. 346 ч. 2 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности повреждение имущества".
"Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Тогда ему назначили арест сроком на 15 суток и лишили права управления транспортным средством на семь лет. Однако он не встал на путь исправления, должных выводов для себя не сделал и вновь совершил уголовное правонарушение", – пояснили в областной прокуратуре.
В этот раз суд, учитывая мнение стороны государственного обвинения по вопросу вида наказания, приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы. Также ему пожизненно запретили управлять транспортными средствами.
Ранее жителя Алматы отправили за решетку за дрифт на автомобиле.
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