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Общество

Весеннюю красоту в Ботаническом саду показали алматинцы

Весеннюю красоту в Ботаническом саду показали алматинцы, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 15:01 Фото: Zakon.kz
Весна во всей красе предстала в Ботаническом саду Алматы, сообщает Zakon.kz.

Пение птиц, невероятно насыщенное цветение редких растений, любование парой лебедей – всю красоту не описать словами. Однако особенную весеннюю атмосферу в Алматы удалось горожанам передать в видео.

Местный фотограф и видеограф Ольга Бибекина у себя на странице в Instagram опубликовала ролик, в котором алматинцы радуются гармонии с природой в Ботаническом саду.

"Сейчас в Ботаническом саду цветет магнолия. Успейте увидеть эту красоту и насладиться атмосферой места, гуляя среди аромата розовых цветочков", – написала Ольга Бибекина.

Комментаторов вдохновило видео:

  • Весеннее очарование! Как я люблю это место, наш ботсад с особой атмосферой, причем в каждый сезон он по-своему красив. Благодарю за красоту, милая.
  • Какая красота.
  • А я по городу бегаю и выискиваю магнолии, а они вот где. Обязательно надо сходить.

Алматы заиграл яркими и буквально живыми красками. Ведь это не только город яблок, самый зеленый мегаполис в Казахстане, но и насыщенно цветущий. Zakon.kz расскажет, как "садоводы" из акимата превратили свою работу в искусство.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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