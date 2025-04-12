Весеннюю красоту в Ботаническом саду показали алматинцы

Весна во всей красе предстала в Ботаническом саду Алматы, сообщает Zakon.kz.

Пение птиц, невероятно насыщенное цветение редких растений, любование парой лебедей – всю красоту не описать словами. Однако особенную весеннюю атмосферу в Алматы удалось горожанам передать в видео.

Местный фотограф и видеограф Ольга Бибекина у себя на странице в Instagram опубликовала ролик, в котором алматинцы радуются гармонии с природой в Ботаническом саду.

"Сейчас в Ботаническом саду цветет магнолия. Успейте увидеть эту красоту и насладиться атмосферой места, гуляя среди аромата розовых цветочков", – написала Ольга Бибекина.

Комментаторов вдохновило видео:

Весеннее очарование! Как я люблю это место, наш ботсад с особой атмосферой, причем в каждый сезон он по-своему красив. Благодарю за красоту, милая.

Какая красота.

А я по городу бегаю и выискиваю магнолии, а они вот где. Обязательно надо сходить.

Алматы заиграл яркими и буквально живыми красками. Ведь это не только город яблок, самый зеленый мегаполис в Казахстане, но и насыщенно цветущий. Zakon.kz расскажет, как "садоводы" из акимата превратили свою работу в искусство.