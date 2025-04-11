Это все ручной труд: какие выбирают цветы для алматинских улиц и парков

Алматы заиграл яркими и буквально живыми красками. Ведь это не только город яблок, самый зеленый мегаполис в Казахстане, но и насыщенно цветущий. Zakon.kz расскажет, как "садоводы" из акимата превратили свою работу в искусство.

О цветочной красе рассказал главный специалист отдела управления зеленым фондом Управления экологии и окружающей среды города Алматы Нұркен Ақмырза. По его словам, в настоящее время местные жители наслаждаются цветением тюльпанов.

"Объем декоративно-цветочного озеленения на территории Алматы в этом году составит около 120 тыс. кв. м. Из них почти 77 тыс. кв. м однолетних цветников, а остальные – многолетние. Осенью 2024 года высажено около 15 тыс. кв. м тюльпанов. В настоящее время они начали цвести. При благоприятных погодных условиях они будут радовать жителей и гостей города до середины мая". Нұркен Ақмырза

Фото: из личного архива Фархата Кабдыкаирова

А через месяц их место займут бегуньи, петуньи, герань, тагетис и сальвия. Все они однолетние цветники.

"Тюльпаны – очень красивые цветы, единственный минус в том, что они цветут всего месяц. Потом убираются, на их место высаживаются однолетние и многолетние цветники. Однолетние отличаются тем, что они цветут в течение всего лета, дают краску, красоту, там разная цветовая палитра, с ними создается дизайн на поляне. По долговечности приоритет за многолетними растениями, это в первую очередь розы и кустарники. Их нужно посадить, в последующие годы просто ухаживать за ними. Эти цветники в зависимости от сезона благоухают 15-20 дней, а после поддерживают зеленый фон". Нұркен Ақмырза

Фото: из личного архива Фархата Кабдыкаирова

Фото: Zakon.kz

Чаще всего цветы высаживаются вдоль центральных улиц, парков, скверов, на территории зеленых зон и аллей.

"Мы щепетильно относимся к посадочному материалу, он должен быть качественным. Уже наработали хороших поставщиков, которые добросовестно относятся к своей работе. Семена закупаем за границей, местные питомники высаживают их у себя, в течение 60 дней выращивают цветники, чтобы к сезону были готовы и на грядки были посажены готовые цветы". Нұркен Ақмырза

Фото: из личного архива Фархата Кабдыкаирова

Фото: Zakon.kz

Нұркен Ақмырза отмечает, что красота, которую мы наблюдаем, – ручной труд. Каждый цветочек посажен работниками с любовью, в поте лица, под палящим солнцем.

"Все создается человеческими руками. Этот процесс у нас не автоматизирован. Каждый эскиз прорабатывается специалистом на бумаге, потом это переносится в клумбу. Садовники вручную высаживают цветы. Это очень трудоемкий и долгий процесс. Под солнцем рыться в земле – работа не для ленивых. Тем не менее, когда город преображается и все вокруг обретает краски – заслуга этих людей. Дефицита кадров не замечается, но есть нехватка работников, которые управляют спецтехникой. Молодежь не идет работать, они не хотят быть водителями трактора или водовоза". Нұркен Ақмырза

Фото: из личного архива Фархата Кабдыкаирова

Фото: Zakon.kz

Для ухода за цветущими клумбами задействовано более 200 человек. Полив происходит не менее 55 раз за вегетационный период.

"Уход – кропотливая работа. Это не только полив, но и пропарка, стрижка, обмывка растений. Поливаются цветы в зависимости от погоды, например, в мае можно реже увлажнять почву, а в июне, июле и августе из-за жаркого сезона растения пьют воду каждый день. Флористы поливают их, пока нет солнца, до утра заканчивают. Также цветам дают стимул, делают корневую подкормку, обрабатывают от вредителей". Нұркен Ақмырза

Фото: из личного архива Фархата Кабдыкаирова

Фото: Zakon.kz

Впрочем, алматинцы настолько любят "живые ковры", что порой растаптывают клумбы в попытке сфотографироваться.

"Иногда приходится ставить ограждения, писать, что там запрещено ходить. Потому что топчут клумбы, повреждают растения. Конечно, можно штрафовать, но сложность – уловить этот момент. На клумбу входят много людей, а потом определить, кто именно испортил цветы – трудно. В основном подрядные организации идут навстречу и восстанавливают потери". Нұркен Ақмырза

Фото: из личного архива Фархата Кабдыкаирова

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