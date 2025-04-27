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Культура и шоу-бизнес

Роза Рымбаева показала отдых с внуком в Ботаническом саду

Артистка, певица, знаменитость, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 03:59 Фото: Instagram/rozarymbaeva
Казахстанская певица Роза Рымбаева провела выходной день в Ботаническом саду Алматы вместе со своим маленьким внуком. Трогательные кадры запечатлеа невестка народной артистки Акерке Буркитбай, сообщает Zakon.kz.

На снимках в Instagram-сторис Рымбаева и ее внук отдыхают на зеленой траве, любуясь красотами местных растений и лебедями.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

"В Алматы сегодня солнечно, тепло, и погода идеально подходит для отдыха на природе с семьей", – сказала Акерке.

Для многих поклонников Роза Рымбаева остается не только символом казахстанской сцены, но и любящей бабушкой, которая после насыщенных гастролей находит время для всей семьи.

Ранее певица Валерия впервые встретилась с новорожденным внуком.

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Аксинья Титова
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