Роза Рымбаева показала отдых с внуком в Ботаническом саду

Казахстанская певица Роза Рымбаева провела выходной день в Ботаническом саду Алматы вместе со своим маленьким внуком. Трогательные кадры запечатлеа невестка народной артистки Акерке Буркитбай, сообщает Zakon.kz.

На снимках в Instagram-сторис Рымбаева и ее внук отдыхают на зеленой траве, любуясь красотами местных растений и лебедями.

Фото: Instagram/akerkeburkitbay

"В Алматы сегодня солнечно, тепло, и погода идеально подходит для отдыха на природе с семьей", – сказала Акерке.

Для многих поклонников Роза Рымбаева остается не только символом казахстанской сцены, но и любящей бабушкой, которая после насыщенных гастролей находит время для всей семьи.

Ранее певица Валерия впервые встретилась с новорожденным внуком.