#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
491.68
568.23
6.2
События

Голос каждого важен: аким Астаны обратился к жителям столицы

обращение акима столицы Жениса Касымбека, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2026 21:51 Фото: Акорда
Аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям столицы и призвал жителей региона принять участие во всенародном референдуме, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал в Instagram.

"Уважаемые астанчане! 15 марта в нашей стране состоится общенациональный референдум по новой Конституции. Это важный исторический момент, который определит будущее Казахстана. Обновленный Основной закон направлен на укрепление демократии, защиту прав граждан и реализацию принципов "Справедливого Казахстана". Голос каждого гражданина имеет значение. Призываю принять участие в референдуме в это воскресенье и проявить гражданскую активность", – призвал аким.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о неизменных принципах проекта новой Конституции.

Республиканский референдум по новой Конституции Казахстана состоится 15 марта 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Аким Астаны обратился с важным сообщением к жителям столицы
23:41, 12 апреля 2025
Аким Астаны обратился с важным сообщением к жителям столицы
Аким Мангистауской области выступил с обращением к жителям региона
08:14, 12 марта 2026
Аким Мангистауской области выступил с обращением к жителям региона
Аким Карагандинской области обратился к жителям региона перед референдумом
13:37, 10 марта 2026
Аким Карагандинской области обратился к жителям региона перед референдумом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Хоккеист сборной Казахстана ассистом помог победить в европейской лиге
00:10, 13 марта 2026
Хоккеист сборной Казахстана ассистом помог победить в европейской лиге
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
23:42, 12 марта 2026
Елена Рыбакина не сыграет за сборную Казахстана: подробности
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
23:29, 12 марта 2026
Вратарь сборной Казахстана не помог своему клубу победить в чемпионате России
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
23:15, 12 марта 2026
Назван самый опасный соперник для Хамзата Чимаева в UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: