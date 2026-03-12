Голос каждого важен: аким Астаны обратился к жителям столицы

Фото: Акорда

Аким Астаны Женис Касымбек обратился к жителям столицы и призвал жителей региона принять участие во всенародном референдуме, сообщает Zakon.kz.

Видео он опубликовал в Instagram. "Уважаемые астанчане! 15 марта в нашей стране состоится общенациональный референдум по новой Конституции. Это важный исторический момент, который определит будущее Казахстана. Обновленный Основной закон направлен на укрепление демократии, защиту прав граждан и реализацию принципов "Справедливого Казахстана". Голос каждого гражданина имеет значение. Призываю принять участие в референдуме в это воскресенье и проявить гражданскую активность", – призвал аким. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Жеңіс Қасымбек (@jenis_qasymbek) Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о неизменных принципах проекта новой Конституции. Республиканский референдум по новой Конституции Казахстана состоится 15 марта 2026 года.

