Важный участок дороги перекроют на левом берегу Астаны

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны 12 апреля сообщило о начале работ по среднему ремонту улицы Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра, передает Zakon.kz.

В связи с этим с 13 по 25 апреля будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы попросили с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

Ранее водителей предупредили о ремонте одной из крупных трасс Казахстана.