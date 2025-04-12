Важный участок дороги перекроют на левом берегу Астаны
Фото: Zakon.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны 12 апреля сообщило о начале работ по среднему ремонту улицы Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра, передает Zakon.kz.
В связи с этим с 13 по 25 апреля будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.
Фото: Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – говорится в сообщении.
Жителей и гостей столицы попросили с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.
Ранее водителей предупредили о ремонте одной из крупных трасс Казахстана.
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