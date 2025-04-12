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События

Важный участок дороги перекроют на левом берегу Астаны

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 19:05 Фото: Zakon.kz
Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны 12 апреля сообщило о начале работ по среднему ремонту улицы Алматы на участке от ул. Сауран до пр. Кабанбай батыра, передает Zakon.kz.

В связи с этим с 13 по 25 апреля будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон.

Фото: Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы попросили с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу.

Ранее водителей предупредили о ремонте одной из крупных трасс Казахстана. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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