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Общество

Каспийские осетры и тюлени оказались под угрозой из-за глобального потепления

нерпы, Каспий, Каспийское море, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 12:13 Фото: pixabay
Глобальное потепление на 20-45% уменьшит ареал обитания осетра в Каспии. Оно также приведет к сокращению площади льдов, необходимых для размножения каспийских тюленей-нерп, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы британского Университета Лидса, это печальное обстоятельство выяснили международные климатологи и экологи.

"Нам вряд ли удастся избежать значительного снижения уровня воды в Каспии даже в том случае, если человечество значительно сократит выбросы парниковых газов. Те несколько десятилетий, которые есть у нас в запасе, можно потратить на то, чтобы защитить биоразнообразие моря. Начать этим заниматься нужно как можно скорее", – пояснил научный сотрудник Университета Лидса Саймон Гудмэн.

По мнению ученых, уровень воды в Каспийском море может упасть к концу столетия примерно на 10 или 20 метров в результате глобального потепления, уменьшения объемов осадков и речных стоков. Они отмечают, что за 20 лет уровень воды в Каспии ежегодно снижается примерно на шесть сантиметров.

"Падение уровня Каспийского моря особенно негативно повлияет на тюленей, для размножения которых необходим лед, формирующийся в северной части Каспия. Даже при уменьшении уровня воды на пять метров, площадь пригодных для тюленей льдов сократится на 81%, что окажет огромное давление на их сокращающуюся популяцию".

Площадь каспийских мелководий, пригодных для обитания критически уязвимых видов осетра, сократится на 25% при пятиметровом снижении уровня моря, и на 45% – при падении уровня воды на десять метров.

Ранее эколог Айжан Скакова рассказала Zakon.kz о текущем состоянии Каспийского моря и мерах, которые необходимо принять для сохранения природного богатства.

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Андрей Дюсупов
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