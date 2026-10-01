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События

Выброшенный на берег Каспийского моря осетр удивил казахстанцев

осетр, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 16:54 Фото: pixabay
Необычного осетра сняли на видео казахстанцы у берегов Каспийского моря в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Житель Актау прислал в редакцию Lada.kz видео с обнаруженной на берегу рыбой. По словам мужчины, подойдя ближе, он понял, что это живой осетр. Он решил помочь ему, отнеся обратно на глубину.

Интересно то, что внешний вид рыбы оказался необычным. Ее спина практически черная, тогда как привычная для Каспия окраска осетровых значительно светлее. Например, у русского осетра спина оливково-серая, бока светлее, а брюхо белое.

Специалисты, занимающиеся выращиванием осетровых пород, рассказали, что эта напоминает сибирского осетра. Для этого вида характерна окраска спины от темно-коричневой до светло-серой при более светлом брюхе.

При этом сибирский осетр не относится к естественным видам казахстанского сектора Каспийского моря. В научных публикациях среди осетровых Каспия перечисляются русский и персидский осетры, белуга, севрюга, шип и стерлядь.

Специалисты не исключают, что появление необычной рыбы может быть связано с человеческим фактором. Одним из возможных путей переноса чужеродных водных организмов являются судовые балластные воды. Их принимают на борт для обеспечения устойчивости судна, и вместе с водой могут переноситься различные водные организмы. Но утверждать, что обнаруженный у Курыка осетр попал в Каспий именно таким способом, нельзя.

В свою очередь, руководитель управления рыбной инспекции Мангистауской области Конарбай Базарбаев отметил, что осетры темного или почти черного окраса в районах Каспийского моря с каменистым рельефом дна (например, у скалистых побережий) объясняются сочетанием эволюционной маскировки (мимикрии) видового разнообразия и искусственного зарыбления.

"Рыбы обладают способностью подстраивать пигментацию под окружающую среду (грунт). На песчаном или илистом мелководье северного Каспия осетры обычно имеют светлый, серовато-песчаный оттенок. Однако на каменистом рельефе, где дно покрыто темными валунами, скальными породами и обрастаниями из темных водорослей, светлая рыба была бы слишком заметна для крупных хищников (например, каспийского тюленя). Темная (вплоть до черной) спина служит защитным камуфляжем, помогающим рыбе сливаться со скалистым рельефом", – рассказал Базарбаев.

По его словам, самый многочисленный и известный вид в Каспии – русский осетр. Он получил свое название потому, что исторически и географически этот вид тесно связан с водоемами России – главным образом с бассейнами Каспийского, Азовского и Черного морей, которые веками составляли основу рыболовства.

Кроме этого, по словам Базарбаева, в Каспии обитает персидский, или иранский осетр. Персидский осетр обитает в средней и южной частях Каспийского моря. Реже встречается в северной части Каспийского моря.

Ученые ранее обнаружили новых редких обитателей в Каспийском море. Речь идет о двух родах бычков – пуголовочки и бычки-цуцики.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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