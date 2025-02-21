"Будущее под угрозой": эколог оценила текущее состояние Каспийского моря

Об удручающем состоянии Каспия сказано и писано уже немало, однако годы идут, а ситуация, если и меняется, то только в сторону ухудшения. Эколог рассказала Zakon.kz о текущем положении вещей и мерах, которые необходимо принять для сохранения природного богатства.

Раз смерть, два смерть

Помните прошлогодний скандал с гибелью тюленей в Мангистауской области? Как было заявлено, с 24 октября по 13 ноября специалисты Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства обнаружили 1034 выброшенные на берег туши.

Комитет рыбного хозяйства тогда предположил, что животных сгубили "природные явления", в том числе "выбросы природных газов вследствие подводных землетрясений".

При этом уточнялось: случаи массовой гибели этих млекопитающих в Каспийском море фиксируются с начала нулевых. В частности, в 2000 году было выявлено около 10 тыс. погибших особей, и причиной их смерти был назван хронический токсикоз.

Токсикоз или интоксикация – это состояние, вызванное воздействием либо токсинов (читать как "ядов биологического происхождения") извне, либо вредных веществ изнутри – как бывает у женщин при беременности, к примеру.

Так вот, при землетрясениях происходит выброс диоксида углерода (CO2), он же углекислый газ. Сам по себе углекислый газ токсичным – ядом биологического происхождения – не считается, но при вдыхании в повышенной концентрации становится "удушающим", а его чрезмерное накопление в воде "закисляет" ее и действительно вредит морской фауне.

Однако акватории также поглощают CO2 из атмосферы. И, по данным ООН, 50% увеличения выбросов диоксида углерода за последние 200 лет спровоцировано человеческой деятельностью.

Вместе с тем проект по измерению истинных уровней выбросов парниковых газов, в том числе углекислого, Climate TRACE обозначил нефтяные и газовые месторождения как одни из крупнейших источников загрязнения.

На Каспии, о котором ведется речь в данном материале, расположено шесть крупнейших месторождений нефти, два из которых – на суше, четыре – на шельфе, то есть, грубо говоря, под водой. Это – во-первых.

Во-вторых, в начале апреля 2024 года появились данные о разливе нефти в районе Кашаганского месторождения. Информацию официально не подтвердили, но уже в конце месяца штормом на берег вынесло 79 мертвых тюленей. Впрочем, ученые на тот момент заявили, что погибли они еще зимой.

При разливе "черного золота" в воду на ее поверхности образуется пленка, которая препятствует попаданию кислорода и, как следствие, дыханию рыб. Вдобавок часть содержащихся в нем фракций токсична и опасна как для морских птиц и зверей, так и для людей.

Естественно, "счетчик смертей" включается не одномоментно, а спустя время после катастрофы. Повторимся, мор тюленей стали фиксировать в октябре прошлого года.

Что до 2025-го, он едва начался, а копилка громких заголовков о Каспийском море уже успела пополниться. Прогуливаясь по пляжу 2 января, жительница Актау "встретила" там не созерцательное наслаждение, а тушки птиц.

Кто виноват, и что делать

По мнению эколога, члена Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК Айжан Скаковой, в настоящее время Каспийское море связывают с климатическим и экологическим кризисом: Каспий представляет собой уникальную экосистему и является замкнутым водоемом, здесь разворачивается крупная добывающая деятельность, что ставит под угрозу его дальнейшую судьбу.

"Казахстанская часть Каспия – самая мелководная акватория, что подтверждает ее уязвимость. В море ведут разработку нефтяные гиганты, есть нагрузка на экосистему, и высокий риск загрязнений всегда сохраняется. Каспий – это прежде всего природный ресурс. Экономический интерес к этому ресурсу большой, и не только со стороны Казахстана. Освоение и добыча углеводородного сырья – основной фактор беспокойства, именно это меняет экосистему региона, именно этот факт диктует условия. Вода нужна всем – в первую очередь питьевая для жителей прибрежных городов, вода требуется экосистеме для жизнеобеспечения, а также в большом количестве вода используется крупными промышленными проектами. При этом потребности растут, а воды больше не становится. Кроме того, загрязнения и возможные аварийные ситуации могут со временем загубить хрупкую экосистему замкнутого водоема. Специалистами уже названы цифры о потере популяции каспийского тюленя более чем на 90 процентов за последнее столетие. Это является примером экологической катастрофы. Исследования связывают этот факт с разрушением экосистемы от загрязнений и выбросов, наносимых промышленной деятельностью", – считает эксперт.

Она уверена в том, что деятельность нефтяных компаний необходимо регулировать, поскольку постоянные топливные разливы являются основным источником загрязнения моря:

"Нужно бороться с промышленными выбросами. Серьезную угрозу представляют аварийные выбросы нефтедобывающих компаний. Таким образом, чтобы решать экологическую проблему моря на государственном уровне, необходимы серьезные научно-исследовательские программы по предотвращению антропогенного загрязнения Каспийского моря. Кроме мер по системному улучшению и сохранению биоразнообразия, необходимо проводить полноценные научные исследования не только с подачи международных институтов и нефтедобывающих компаний. Важно, чтобы рекомендованные мероприятия по сохранению флоры и фауны казахстанской части Каспийского моря были разработаны на научной основе под контролем национальной научной стороны".

Айжан Скакова подчеркнула, что в этой связи в Казахстане создан научно-исследовательский институт Каспийского моря, который будет заниматься экологическими проблемами, в том числе изучать причины массовой гибели тюленей, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия. Такой институт должен предоставлять объективную и независимую информацию по всем направлениям экосистемы Каспийского моря, ведь у Казахстана есть и международные обязательства по его сохранению.

Эколог добавила: в нынешних условиях без решительных действий власти, бизнеса, общественности, без строгого исполнения законов и ответственного отношения к природе будущее Каспия останется под угрозой.