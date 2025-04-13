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Общество

Паводки-2025: что известно о ситуации на водохранилищах страны

Капчагайское водохранилище, Капчагай, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 16:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана из-за сезона паводков предоставили информацию о ситуации на водохранилищах страны, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что министерство производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод.

По состоянию на 13 апреля 2025 года:

  • в Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывают 53 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища – 41,7 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища – 7,5;
  • в Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывают 450 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского – 465;
  • из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывают 2100 кубометров воды в секунду;
  • в Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывают 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского – два;
  • из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывают 81,4 кубометров воды в секунду;
  • в Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывают 643,3 кубометра воды в секунду, из Петропавловского – 1348.
"На водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден", – напомнили в ведомстве.

Ранее мы писали, что миллиарды кубометров воды пришли в Казахстан из Узбекистана. Почему, можете узнать здесь.

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Андрей Дюсупов
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