События

Крупные водохранилища на севере Казахстана наполнены на 100%

водохранилище, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 17:08 Фото: Instagram/su_resurstari_ministrligi и akmola_qazsushar
Сегодня, 16 апреля 2026 года, в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана предоставили информацию о ситуации на водохранилищах на севере Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что в Акмолинской области пройден пик половодья.

"В результате крупные водохранилища региона наполнены на 100%".Пресс-служба МВРИ РК

Согласно предоставленной информации, в общей сложности в них собрано 670 млн кубометров воды:

  • в Астанинском водохранилище – 412,82 млн кубометров,
  • в Селетинском водохранилище – 230 млн кубометров,
  • в Чаглинском водохранилище – 28 млн кубометров.

Уточняется, что в текущем году в бассейнах крупных рек Акмолинской области весеннее половодье началось в третьей декаде марта.

Почему из крупнейшего водохранилища Казахстана сбросят 6,3 млрд кубометров воды

Ранее сообщалось, что 400 млн кубометров воды подано в два района Туркестанской области для промывки почвы.

