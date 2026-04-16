Крупные водохранилища на севере Казахстана наполнены на 100%

Сегодня, 16 апреля 2026 года, в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана предоставили информацию о ситуации на водохранилищах на севере Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что в Акмолинской области пройден пик половодья.

"В результате крупные водохранилища региона наполнены на 100%". Пресс-служба МВРИ РК

Согласно предоставленной информации, в общей сложности в них собрано 670 млн кубометров воды:

в Астанинском водохранилище – 412,82 млн кубометров,

в Селетинском водохранилище – 230 млн кубометров,

в Чаглинском водохранилище – 28 млн кубометров.

Уточняется, что в текущем году в бассейнах крупных рек Акмолинской области весеннее половодье началось в третьей декаде марта.

Ранее сообщалось, что 400 млн кубометров воды подано в два района Туркестанской области для промывки почвы.