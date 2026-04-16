Крупные водохранилища на севере Казахстана наполнены на 100%
Сегодня, 16 апреля 2026 года, в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана предоставили информацию о ситуации на водохранилищах на севере Казахстана, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве заявили, что в Акмолинской области пройден пик половодья.
"В результате крупные водохранилища региона наполнены на 100%".Пресс-служба МВРИ РК
Согласно предоставленной информации, в общей сложности в них собрано 670 млн кубометров воды:
- в Астанинском водохранилище – 412,82 млн кубометров,
- в Селетинском водохранилище – 230 млн кубометров,
- в Чаглинском водохранилище – 28 млн кубометров.
Уточняется, что в текущем году в бассейнах крупных рек Акмолинской области весеннее половодье началось в третьей декаде марта.
