Пик половодья пройден: что известно о ситуации на водохранилищах Казахстана
Фото: primeminister.kz
В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана из-за сезона паводков предоставили информацию о ситуации на водохранилищах страны, сообщает Zakon.kz.
Из релиза следует, что министерство "производит сброс воды из крупных водохранилищ северных, восточных и центральных областей страны для приема и безопасного пропуска паводковых вод".
По состоянию на 5 апреля 2025 года:
- На водохранилищах Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей пик половодья пройден.
- В Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 176,4 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища – 151,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища – 12 кубометров в секунду.
- В Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 453 кубометра воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища – 477 кубометров в секунду.
- Из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 742 кубометра воды в секунду.
- В Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 8 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища – 2 кубометра в секунду.
- Из Кенгирского водохранилища в области Улытау сбрасывается 219,4 кубометра воды в секунду.
- В Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 1132,4 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища – 655 кубометров воды в секунду.
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