Заморозки и дожди: какая погода ждет казахстанцев с 14 по 16 апреля

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 14 по 16 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 14 апреля, по прогнозам синоптиков, атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большую часть Казахстана, принося с собой дожди с грозами.

"На юго-востоке, а ночью и в центре страны, ожидаются сильные дожди, на севере также возможен снег. Лишь на юго-западе республики прогнозируется погода без осадков", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В целом по стране ожидаются усиление ветра и туман, на юго-востоке, востоке, севере и в центре – град, на юго-востоке – шквал.

Днем 14 апреля в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается очень сильный ветер скоростью 30 метров в секунду и более.

Ночью на западе Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, а также на севере Актюбинского региона ожидаются заморозки 3 градуса.

В Астане

14 апреля: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +13+15°.

15 апреля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +10+12°.

16 апреля: переменная облачность, в первой половине ночи осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +13+15°.

В Алматы

14 апреля: переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза, возможен град, шквал. Ветер северо-западный 4-9, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°.

15 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4-9, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +19+21°.

16 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4-9, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +15+17°.

В Шымкенте

14 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +23+25°.

15 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +23+25°.

16 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +18+20°.