#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
514.94
583.74
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
514.94
583.74
6.13
Общество

Заморозки и дожди: какая погода ждет казахстанцев с 14 по 16 апреля

Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, туман в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2025 17:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 14 по 16 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 14 апреля, по прогнозам синоптиков, атмосферные фронтальные разделы сохраняют свое влияние на большую часть Казахстана, принося с собой дожди с грозами.

"На юго-востоке, а ночью и в центре страны, ожидаются сильные дожди, на севере также возможен снег. Лишь на юго-западе республики прогнозируется погода без осадков", – говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В целом по стране ожидаются усиление ветра и туман, на юго-востоке, востоке, севере и в центре – град, на юго-востоке – шквал.

Днем 14 апреля в районе Алакольских озер области Жетысу ожидается очень сильный ветер скоростью 30 метров в секунду и более.

Ночью на западе Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, а также на севере Актюбинского региона ожидаются заморозки 3 градуса.

В Астане

14 апреля: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +13+15°.

15 апреля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +10+12°.

16 апреля: переменная облачность, в первой половине ночи осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +13+15°.

В Алматы

14 апреля: переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза, возможен град, шквал. Ветер северо-западный 4-9, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +21+23°.

15 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4-9, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +19+21°.

16 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4-9, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +15+17°.

В Шымкенте

14 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +23+25°.

15 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +23+25°.

16 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +18+20°.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Восход розовой Луны над горами Алматы показал популярный фотограф
Общество
17:46, Сегодня
Восход розовой Луны над горами Алматы показал популярный фотограф
Паводки-2025: что известно о ситуации на водохранилищах страны
Общество
16:30, Сегодня
Паводки-2025: что известно о ситуации на водохранилищах страны
Каспийские осетры и тюлени оказались под угрозой из-за глобального потепления
Общество
12:13, Сегодня
Каспийские осетры и тюлени оказались под угрозой из-за глобального потепления
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: