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Общество

Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 14 по 16 июля

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 17:19 Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 14 по 16 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 14 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +21+23°.
  • 15 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +22+24°.
  • 16 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°, днем +29+31°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 14 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +32+34°.
  • 15 июля: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°, днем сильная жара +33+35°.
  • 16 июля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°, днем +30+32°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 14 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°, днем +37+39°.
  • 15 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +35+37°.
  • 16 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°, днем +37+39°.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", после довольно комфортной температуры в мегаполисе ожидается жара преимущественно без осадков.

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Андрей Дюсупов
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