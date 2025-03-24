Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 25 по 27 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 25 марта: малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем 0-2°.

26 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем +5+7°.

27 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем +7+9°. Прогноз погоды по Алматы 25 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +4+6°.

26 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +5+7°.

27 марта: переменная облачность, днем дождь, ночью и утром туман. Ветер западный 3-8, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +7+9°. Прогноз погоды по Шымкенту 25 марта: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +10+12°.

26 марта: переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +9+11°.

27 марта: переменная облачность, дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +5+7°. Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 25 марта 2025 года опубликовали синоптики. Подробнее можно узнать здесь.

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