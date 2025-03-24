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События

Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня

Алматы, весна в Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 18:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 25 по 27 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 25 марта: малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -11-13°, днем 0-2°.
  • 26 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°, днем +5+7°.
  • 27 марта: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°, днем +7+9°.

Прогноз погоды по Алматы

  • 25 марта: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°, днем +4+6°.
  • 26 марта: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°, днем +5+7°.
  • 27 марта: переменная облачность, днем дождь, ночью и утром туман. Ветер западный 3-8, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°, днем +7+9°.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 25 марта: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°, днем +10+12°.
  • 26 марта: переменная облачность, дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°, днем +9+11°.
  • 27 марта: переменная облачность, дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, днем +5+7°.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 25 марта 2025 года опубликовали синоптики. Подробнее можно узнать здесь

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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