23 подростка задержаны: МВД обратилось к казахстанским родителям

14 апреля 2025 года Министерство внутренних дел обратилось к казахстанским родителям. Комитет по противодействию наркопреступности выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимся вовлечением несовершеннолетних в наркобизнес, сообщает Zakon.kz.

Только за три месяца по всей стране задержано 23 подростка, подозреваемых в хранении и распространении запрещенных веществ. Среди них – учащиеся колледжей первых курсов, а также школьники 9-11-х классов.

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Эти тревожные факты подтверждают необходимость принятия превентивных мер и особого внимания, прежде всего со стороны родителей и законных представителей.

"Незнание закона не освобождает от уголовной ответственности. За наркопреступления уголовная ответственность наступает с 16 лет. Согласно ст. 296 и 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан, за хранение и распространение наркотиков предусмотрено строгое уголовное наказание – лишение свободы. Кроме того, ст. 299-1 УК предусматривает уголовную ответственность за пропаганду и рекламу наркотиков, в том числе через интернет и социальные сети", – напомнил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

В ведомстве попросили родителей обратить особое внимание на круг общения детей, а также на то, чем они занимаются в свободное время.

Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана напомнили родителям о правилах безопасности, которые могут спасти их детей.