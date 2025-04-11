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Общество

К казахстанским родителям обратилось МВД

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 10:09 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана сегодня, 11 апреля 2025 года, напомнили родителям о правилах безопасности, которые могут спасти их детей, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин, анализ оперативных сводок показывает, что падение детей из окон остается одной из самых частых причин детского травматизма в быту, особенно в городских условиях.

"С наступлением весеннего тепла возрастает риск несчастных случаев. В стране уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы. Основной причиной этого является бесконтрольность со стороны родителей, оставление детей без присмотра и открытый доступ к окнам", – подчеркнул он.

По его словам, риску падения подвержены малолетние дети в возрасте до 7 лет, то есть когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежных москитных сеток.

"Дети – наше будущее и самая большая ценность. Их безопасность зависит от нас – взрослых".Жасулан Жуманалин

В целях недопущения несчастных случаев полиция настоятельно рекомендует родителям:

  • никогда не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытыми окнами;
  • не используйте москитные сетки без соответствующей защиты;
  • установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно;
  • отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник;
  • защитите окна, установив оконные решетки.

9 апреля 2025 года в Министерстве внутренних дел Казахстана отреагировали на рассылку, в которой утверждалось, что гражданам придется сдавать экзамен для замены прав.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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