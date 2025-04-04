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Общество

Столичный штаб по борьбе с терроризмом выступил с важным заявлением

Электросирена, электросирены, сирены, сирена, система оповещения населения, система оповещений, система оповещения , фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 07:52 Фото: pexels
4 апреля 2025 года в период с 08:00 до 13:00 столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом планирует проведение планового антитеррористического учения в здании нефункционирующей средней школы NQ 25 (ул. Ы. Алтынсарина, 9), сообщает Zakon.kz.

Цель мероприятия – проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

Во время учений ограничат движение пешеходов и транспорта в районе проведения учений:

  • по улице Иманжусип Кутпанулы от мечети "Рахымкызы Раиса ана" до улицы Алтынемел;
  • по улице Ыбырай Алтынсарина от улицы Гете до улицы Есенберлина.
"В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения".Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом

Ранее к казахстанцам с важным предупреждением обратился Нацбанк.

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Аксинья Титова
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