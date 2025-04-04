Столичный штаб по борьбе с терроризмом выступил с важным заявлением

Фото: pexels

4 апреля 2025 года в период с 08:00 до 13:00 столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом планирует проведение планового антитеррористического учения в здании нефункционирующей средней школы NQ 25 (ул. Ы. Алтынсарина, 9), сообщает Zakon.kz.

Цель мероприятия – проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления. Во время учений ограничат движение пешеходов и транспорта в районе проведения учений: по улице Иманжусип Кутпанулы от мечети "Рахымкызы Раиса ана" до улицы Алтынемел;

по улице Ыбырай Алтынсарина от улицы Гете до улицы Есенберлина. "В этой связи призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения". Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом Ранее к казахстанцам с важным предупреждением обратился Нацбанк.



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