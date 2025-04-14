Научная элита Казахстана: откуда берутся молодые исследователи?

Академическая честность, возвращение талантов в страну (brain gain), развитие научных проектов и поддержка молодых ученых – эти и другие актуальные темы стали центральными в программе Недели науки, прошедшей на площадках Nazarbayev University.

В течение нескольких дней здесь состоялось более десятка конференций, воркшопов, выставок постеров и интерактивных сессий.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на недавней встрече с представителями академического сообщества вновь подчеркнул стратегическую важность науки и высокий статус исследователей. По данным Акорды, сегодня в стране насчитывается более 25 тысяч ученых, и половина из них – это молодежь до 40 лет. Эти цифры свидетельствуют о становлении нового поколения отечественной научной элиты.

Свою значительную лепту в развитие молодых талантов вносит Nazarbayev University – ведущий университет Центральной Азии, который в этом году отмечает 15-летие. Из более чем 10,5 тысячи его выпускников 92% продолжают свою профессиональную деятельность в Казахстане, внося вклад в развитие экономики, науки и технологий.

Фото: Nazarbaev University

С момента основания NU стал важным катализатором укрепления человеческого капитала страны и снижения утечки умов. Здесь созданы условия, которые привлекают ведущих ученых со всего мира, одновременно развивая потенциал казахстанских исследователей. Сегодня более 2 тысяч молодых казахстанских ученых работают в университете. Благодаря программе по возвращению постдокторантов из ведущих зарубежных вузов уже 35% преподавателей NU составляют отечественные специалисты.

Неделя науки началась с масштабной конференции "Преобразование будущего исследований в инженерии и цифровых науках в Центральной Азии". Здесь были представлены новаторские проекты по самым разным направлениям: от использования социальных роботов в терапии аутизма и электроэрозионной обработки до водородной энергетики и модульного строительства. Также были затронуты вопросы цифровизации в рамках Индустрии 4.0 и разработки оптоволоконных биосенсоров.

Фото: Nazarbaev University

Особое внимание в NU уделяется поддержке молодых ученых. Студенты работают над собственными проектами в современных лабораториях, которые профинансированы эндаумент-фондом NU и NIS, публикуются в научных журналах уровня Q1 и активно участвуют в исследовательской деятельности под руководством признанных профессоров.

Кульминацией недели стала Национальная научная конференция "Молодой ученый – VII", приуроченная к 180-летию Абая Кунанбаева. В мероприятии приняли участие студенты из 15 казахстанских вузов, обсудив роль великого казахского просветителя в контексте современного образования и науки.

Еще одним ярким событием стал 5th Annual Integrity Forum, организованный студенческим правительством NU для студентов и старшеклассников. Участники делились практиками академической честности, обсуждали ценности честного и ответственного поведения, а также приняли участие в кейс-чемпионате.

Сегодня в NU действует мощная исследовательская экосистема с инфраструктурой мирового уровня. Университет реализует стратегию научных исследований, обеспечивающую высокое качество и международное признание. Именно это позволило NU войти в число 24% лучших университетов мира по версии авторитетного рейтинга Times Higher Education.