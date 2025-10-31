Хорошую новость сообщили молодым ученым и исследователям Казахстана

АО "Центр международных программ", которое курирует международную стипендию "Болашак", сегодня обратилось к молодым ученым и исследователям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее обращение было опубликовано в официальном Telegram-канале центра 31 октября 2025 года:

"Рады сообщить, что срок приема документов на участие в программе "Научные стажировки", направленной на развитие научного потенциала страны и обмен опытом на международном уровне, продлен до 19 ноября. Научная стажировка – это гораздо больше, чем обучение за рубежом. Это возможность стать частью мирового научного сообщества, освоить новые методики и инновационные технологии, вывести свое исследование на международный уровень и открыть новые горизонты для профессионального роста".

Молодых ученых и исследователей призвали не упустить свой шанс раскрыть потенциал – стать участником международной научной стажировки и внести свой вклад в будущее науки.

Требования к претендентам:

Граждане Республики Казахстан, имеющие:

ученую степень доктора наук, кандидата наук, либо академическую степень PhD / доктора по профилю / магистра;

непрерывный стаж фактической работы за последние 12 месяцев в выбранной области научной специализации (в аккредитованных субъектах научной и (или) научно-технической деятельности);

безусловное приглашение от принимающей организации (за исключением финансовых условий);

наличие официального сертификата, подтверждающего владение государственным языком на уровне не ниже В1 (ҚАЗТЕСТ или Qazaq RESMI TEST);

наличие сертификата, подтверждающего владение иностранным языком на уровне не ниже минимально требуемого (например, английский язык – IELTS: 5.0; Duolingo: 80; TOEFL IBT: 35);

наличие научных публикаций.

"Обращаем внимание, что документы принимаются в онлайн-формате или лично (в бумажном виде). Прием документов для участия в конкурсе на прохождение научной стажировки осуществляется через онлайн-платформу по ссылке", – следует из информации, распространенной в пятницу.

Отмечается, что с подробной информацией и ответами на дополнительные вопросы можно ознакомиться на официальном сайте АО "Центр международных программ".

