В Алматы нашли девушку, которая считалась без вести пропавшей с 2021 года

Сотрудники полиции Толебийского района нашли пропавшую четыре года назад девушку и воссоединили ее с матерью. Об этом Zakon.kz 28 января 2025 года рассказали в Департаменте полиции Туркестанской области.

По данным областного ДП, летом 2021 года местная жительница сообщила о пропаже своей 16-летней дочери. Получив информацию, стражи порядка провели все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

"Даже спустя несколько лет поиски по заявлению жительницы района продолжались, и в результате в январе 2025 года мать и дочь, которые потеряли друг друга, наконец-то воссоединились... Полиция обнаружила молодую женщину за работой в одном из заведений общественного питания Алматы". Пресс-служба ДП Туркестанской области

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств ее длительного отсутствия и причин, по которым она пропала без вести. Полицейские ведут расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.

"Прошли те дни, когда я не знала, что случилось с моей дочерью. Большое вам спасибо. Временами я уже не верила, но сегодня мои надежды оправдались. Спасибо вам!" – выразила искреннюю благодарность со слезами на глазах мать найденной девушки.

Ранее сообщалось, что в Британии спустя 52 года нашли живой и здоровой пропавшую без вести женщину.