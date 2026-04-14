Опасная схема с "письмами": полиция предупредила казахстанцев

Пресс-служба Департамента полиции области Абай выступает с очередным предупреждением о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают стражи порядка, злоумышленники постоянно придумывают новые способы обмана:

"К примеру, вам пришло письмо. Говорят, что его скоро доставят домой… но стоит ли этому верить или это новая схема мошенников?"

В ДП напоминают, что аферисты могут представляться сотрудниками официальных организаций, вводить в заблуждение и пытаться получить ваши личные данные – номер письма, паспортные данные или банковскую информацию.

Далее правоохранители в очередной раз рекомендуют придерживаться следующих правил.

Не передавайте личные данные.

Ни паспортные данные, ни банковские карты, ни коды или номера отправлений нельзя сообщать посторонним. Официальные организации не запрашивают такую информацию по телефону или в мессенджерах.

Проверяйте информацию.

Если сообщение вызывает сомнения, не спешите доверять. Незнакомые номера, неожиданные уведомления и подозрительные предложения всегда требуют проверки.

Не поддавайтесь на уловки.

При малейших сомнениях обращайтесь в официальные органы или полицию.

Предупреждайте близких.

Расскажите об этом своим родным и друзьям – это поможет защитить их от возможного обмана.

К сожалению, ради выгоды мошенники поступают и моральными принципами. Недавно мы рассказывали, что казахстанка выдумала смерть матери и болезнь ребенка. В итоге женщина завладела более чем 2 млн тенге.