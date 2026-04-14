Опасная схема с "письмами": полиция предупредила казахстанцев
Как отмечают стражи порядка, злоумышленники постоянно придумывают новые способы обмана:
"К примеру, вам пришло письмо. Говорят, что его скоро доставят домой… но стоит ли этому верить или это новая схема мошенников?"
В ДП напоминают, что аферисты могут представляться сотрудниками официальных организаций, вводить в заблуждение и пытаться получить ваши личные данные – номер письма, паспортные данные или банковскую информацию.
Далее правоохранители в очередной раз рекомендуют придерживаться следующих правил.
- Не передавайте личные данные.
Ни паспортные данные, ни банковские карты, ни коды или номера отправлений нельзя сообщать посторонним. Официальные организации не запрашивают такую информацию по телефону или в мессенджерах.
- Проверяйте информацию.
Если сообщение вызывает сомнения, не спешите доверять. Незнакомые номера, неожиданные уведомления и подозрительные предложения всегда требуют проверки.
- Не поддавайтесь на уловки.
При малейших сомнениях обращайтесь в официальные органы или полицию.
- Предупреждайте близких.
Расскажите об этом своим родным и друзьям – это поможет защитить их от возможного обмана.
К сожалению, ради выгоды мошенники поступают и моральными принципами. Недавно мы рассказывали, что казахстанка выдумала смерть матери и болезнь ребенка. В итоге женщина завладела более чем 2 млн тенге.