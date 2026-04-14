Общество

Опасная схема с "письмами": полиция предупредила казахстанцев

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 16:11 Фото: unsplash
Пресс-служба Департамента полиции области Абай выступает с очередным предупреждением о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают стражи порядка, злоумышленники постоянно придумывают новые способы обмана:

"К примеру, вам пришло письмо. Говорят, что его скоро доставят домой… но стоит ли этому верить или это новая схема мошенников?"

В ДП напоминают, что аферисты могут представляться сотрудниками официальных организаций, вводить в заблуждение и пытаться получить ваши личные данные – номер письма, паспортные данные или банковскую информацию.

Далее правоохранители в очередной раз рекомендуют придерживаться следующих правил.

  • Не передавайте личные данные.

Ни паспортные данные, ни банковские карты, ни коды или номера отправлений нельзя сообщать посторонним. Официальные организации не запрашивают такую информацию по телефону или в мессенджерах.

  • Проверяйте информацию.

Если сообщение вызывает сомнения, не спешите доверять. Незнакомые номера, неожиданные уведомления и подозрительные предложения всегда требуют проверки.

  • Не поддавайтесь на уловки.

При малейших сомнениях обращайтесь в официальные органы или полицию.

  • Предупреждайте близких.

Расскажите об этом своим родным и друзьям – это поможет защитить их от возможного обмана.

К сожалению, ради выгоды мошенники поступают и моральными принципами. Недавно мы рассказывали, что казахстанка выдумала смерть матери и болезнь ребенка. В итоге женщина завладела более чем 2 млн тенге.

Читайте также
Какие штрафы не стоит оплачивать: полиция срочно предупредила казахстанцев
14:19, 09 апреля 2026
Какие штрафы не стоит оплачивать: полиция срочно предупредила казахстанцев
О новых схемах мошенничества предупредили казахстанцев полицейские
09:36, 28 февраля 2026
О новых схемах мошенничества предупредили казахстанцев полицейские
Казахстанцев предупреждают об опасных звонках на 8 Марта
16:42, 24 февраля 2026
Казахстанцев предупреждают об опасных звонках на 8 Марта
Читайте также
Двухчасовой битвой обернулся матч казахстанского теннисиста в Южной Корее
16:00, Сегодня
Двухчасовой битвой обернулся матч казахстанского теннисиста в Южной Корее
Депутат РК раскритиковал коррупцию в казахстанском футболе
15:49, Сегодня
Депутат РК раскритиковал коррупцию в казахстанском футболе
Бывший чемпион UFC поддержал топового чеха после тяжёлого нокаута
15:24, Сегодня
Бывший чемпион UFC поддержал топового чеха после тяжёлого нокаута
Стало известно, кто обслужит матч "Шахтёра" в первой лиге Казахстана
15:07, Сегодня
Стало известно, кто обслужит матч "Шахтёра" в первой лиге Казахстана
