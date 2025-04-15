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Общество

Миллиарды тенге отдали мошенникам казахстанцы

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 10:37 Фото: pixabay
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что усиление профилактики ведет к снижению преступности, сообщает Zakon.kz.

Ссылаясь на слова главы государства Касым-Жомарта Токаева, генпрокурор отметил, что стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан.

"Отмечу, что за 3 месяца 2025 года преступность в стране сократилась на 5,8% (с 35 320 до 33 279 правонарушений). Это – результат системной профилактической работы всех правоохранительных органов, ориентированной на предупреждение, а не только наказание", – написал Берик Асылов в соцсети X сегодня, 15 апреля.

По его данным, существенное снижение зафиксировано по ряду направлений:

  • кражи – 29,3%,
  • хулиганства – 32,6%,
  • скотокрадство – 27,6%,
  • преступления небольшой тяжести – 11,9%,
  • особо тяжкие преступления – вдвое меньше.

Однако, как отметил Берик Асылов, отдельные регионы показали рост:

  • Шымкент +25,8%,
  • Жамбылская область +21%,
  • область Улытау +13,6%,
  • Акмолинская, ЗКО, Костанайская область – умеренный рост.
"Здесь необходимо усилить межведомственную координацию и адресную работу".Берик Асылов

Также генпрокурор отметил, что мошенничество снизилось на 3,9%, общий ущерб составил 41,4 млрд тенге – снижение более чем в 2 раза (в 2024 году – 93,7 млрд тенге). Из них возмещено 11,7 млрд тенге, что практически сохранило уровень прошлого года. Работа по компенсации будет усилена.

"В первом квартале 2025 года наблюдается активизация и системность работы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Благодаря слаженным усилиям правоохранительных и спецгосорганов удалось добиться реальных результатов: больше выявлено наркопреступлений на 14%, в том числе по фактам сбыта – на 13%, в суд направлено свыше 1,5 тыс. дел, а из незаконного оборота изъято свыше 3,3 тонны наркотических средств, включая героин, гашиш, марихуану и синтетику, что больше почти два раза, чем за аналогичный период прошлого года".Берик Асылов

По его словам, спецпрокурорами расследуются крупные дела в отношении наркомагазинов. Значимые успехи достигнуты ими в рамках реализации принципа "Следуй за деньгами". Только за три месяца заблокировано свыше 12 тыс. банковских счетов, оформленных на подставных лиц (дропперов), через которые проходили наркодоходы на сумму более 2,1 млрд тенге. Арестовано их имущество на сумму более 5 млрд тенге, криптовалюта на 6 млн долларов.

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 10:37
Казахстанцев предупредили о сложной схеме мошенников с заменой счетчиков

В 2023 году казахстанцы отдали в руки мошенников 140 млрд тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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