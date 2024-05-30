140 млрд тенге отдали казахстанцы в руки мошенников в 2023 году

В прошлом году от рук мошенников пострадали 44 тысячи казахстанцев, им нанесен ущерб на 140 млрд тенге. Об этом 30 мая рассказали на заседании Координационного совета РК по обеспечению законности, сообщает Zakon.kz.

На встрече казахстанские силовики рассказали о работе, проводимой в области противодействия мошенничеству.

"В 2023 году при МВД создан Центр по борьбе с киберпреступностью, а в территориальных департаментах полиции подразделения "КиберПол". Это позволило раскрыть более 3,8 тысяч преступлений и возместить гражданам 850 млн тенге, привлечь к уголовной ответственности 1891 лицо", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что на онлайн-площадках удалено свыше 500 мошеннических реклам и разоблачено 57 преступных кибергрупп.

"Одна из таких групп, размещая из Турции объявления на казахстанском сайте по продаже автомобилей, выманила у 52 граждан деньги в размере 78 млн тенге за несуществующие транспортные средства. Члены ОПГ взяты под стражу, а организатор объявлен в розыск", – рассказали в ведомстве.

Также пресечена деятельность кибермошенников в городе Шымкенте, которые, обзванивая граждан, завладели денежными средствами на сумму более 180 млн тенге.

"Заблокировано 2,5 тысячи интернет-ресурсов с противоправным контентом, из которых 1,3 тысячи имели признаки мошеннических. Путем создания в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Instagram и др.) специальных групп Cyberbot только за один месяц удалено свыше 300 ресурсов о мошеннических ссылках", – добавили в ГП РК.

Также в ведомстве рассказали, что на базе Национального банка готовится к запуску Анти-фрод центр, который будет блокировать сомнительные транзакции.



Ранее власти Конаева обратились с предупреждением к жителям. Мошенники принялись рассылать ложные сообщения от имени акима города Асхата Бердиханова.

Также представители Министерства внутренних дел сообщали о новом виде интернет-мошенничества. Предприимчивые преступники делают видеозвонок, используя популярный мессенджер WhatsApp.