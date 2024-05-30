140 млрд тенге отдали казахстанцы в руки мошенников в 2023 году
На встрече казахстанские силовики рассказали о работе, проводимой в области противодействия мошенничеству.
"В 2023 году при МВД создан Центр по борьбе с киберпреступностью, а в территориальных департаментах полиции подразделения "КиберПол". Это позволило раскрыть более 3,8 тысяч преступлений и возместить гражданам 850 млн тенге, привлечь к уголовной ответственности 1891 лицо", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Отмечается, что на онлайн-площадках удалено свыше 500 мошеннических реклам и разоблачено 57 преступных кибергрупп.
"Одна из таких групп, размещая из Турции объявления на казахстанском сайте по продаже автомобилей, выманила у 52 граждан деньги в размере 78 млн тенге за несуществующие транспортные средства. Члены ОПГ взяты под стражу, а организатор объявлен в розыск", – рассказали в ведомстве.
Также пресечена деятельность кибермошенников в городе Шымкенте, которые, обзванивая граждан, завладели денежными средствами на сумму более 180 млн тенге.
"Заблокировано 2,5 тысячи интернет-ресурсов с противоправным контентом, из которых 1,3 тысячи имели признаки мошеннических. Путем создания в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Instagram и др.) специальных групп Cyberbot только за один месяц удалено свыше 300 ресурсов о мошеннических ссылках", – добавили в ГП РК.
Также в ведомстве рассказали, что на базе Национального банка готовится к запуску Анти-фрод центр, который будет блокировать сомнительные транзакции.
Ранее власти Конаева обратились с предупреждением к жителям. Мошенники принялись рассылать ложные сообщения от имени акима города Асхата Бердиханова.
Также представители Министерства внутренних дел сообщали о новом виде интернет-мошенничества. Предприимчивые преступники делают видеозвонок, используя популярный мессенджер WhatsApp.