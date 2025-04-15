Бектенов поручил акимам усилить подготовку к пожароопасному сезону

Премьер-министр Олжас Бектенов 15 апреля 2025 года на заседании правительства назвал регионы, которые не готовы к пожароопасному периоду и дал ряд поручений, сообщает Zakon.kz.

По его словам, для оперативного реагирования и взаимодействия при тушении пожаров был разработан новый Алгоритм действий государственных органов.

"Однако первые в этом году природные пожары в двух областях показали неисполнение данного Алгоритма. Например, в области Абай сотрудники лесных учреждений оперативно не оповестили МЧС, МВД и Министерство обороны о случившемся пожаре. Аналогичная ситуация была и в Павлодарской области. Поручаю министерству экологии, МЧС и МВД провести расследование по фактам пожара в двух регионах с принятием соответствующих мер и вынесением наказаний", – озвучил глава Кабмина.

Бектенов напомнил, что в 2025 году, согласно прогнозу РГП "Казгидромет", ожидается жаркое и засушливое лето.

"Это говорит о высоком риске пожаров. Особенно на западе, востоке и юге страны. Возгорания в степных зонах и лесах уже регистрируются практически каждый день. Поэтому всем службам надо реагировать оперативно и скоординированно. Как показали проверки, не во всех регионах на должном уровне реализуется План мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров. Не начаты работы по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов в Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской областях и областях Абай, Жетысу и Улытау", – сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что в Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях и области Улытау до сих пор не проведены работы по очистке территории населенных пунктов от сухой растительности и мусора.

"Кроме того, к пожароопасному периоду не готовы лесные учреждения Актюбинской, Павлодарской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областей. В этой связи поручаю акимам регионов активизировать работу по подготовке к пожароопасному сезону и взять этот вопрос на личный контроль", – озвучил премьер-министр.

Помимо этого, премьер-министр поручил министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с министерством экологии и другими заинтересованными госорганами до конца мая организовать и провести республиканские командно-штабные учения по реагированию на природные пожары.

"На учениях следует проработать вопросы тушения трансграничных пожаров и взаимодействия со службами соседних государств. Нужно отработать вопрос организации дежурства вертолетов государственной авиации с водосливными устройствами в пожароопасных регионах. Для визуального обследования лесов и степей также надо использовать беспилотные летательные аппараты. Также министерству экологии совместно с акиматами продолжить работу по дальнейшему оснащению природоохранных и лесных учреждений. Министерству экологии совместно с акиматами, министерством цифровизации и компанией "Казахтелеком" надо увеличить охват системами раннего обнаружения пожаров, моделирования ситуаций развития пожаров и алгоритмов их тушения", – дополнил Олжас Бектенов.

В связи с этим, Олжас Бектенов поручил разработать соответствующий план-график и утвердить его в правительстве, затем обеспечить его исполнение.

"Акиматам надо продолжить работу по организации пожарных постов и добровольных противопожарных формирований в населенных пунктах. Также следует обеспечить в регионах необходимые запасы горюче-смазочных материалов для возможного привлечения воздушных судов. Нужно подготовить источники воды для водозабора пожарными автомобилями и вертолетами. Все эти организационные вопросы надо решить до 10 мая. Также министерству внутренних дел принять меры по пресечению пребывания отдыхающих в лесах в период высокой пожарной опасности. Следует составить графики рейдов и патрулирования. Надо привлекать к ответственности всех нарушителей требований пожарной безопасности", – перечислил Бектенов.

Также глава Кабмина поручил министерствам по чрезвычайным ситуациям, экологии, культуры и информации, акиматам следует активизировать разъяснительную работу среди населения по вопросу соблюдения требований пожарной безопасности.

Ранее министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев пожаловался на ряд акиматов. Поводом стала их неготовность к пожароопасному периоду.