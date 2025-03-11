Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода – Бектенов
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 11 марта 2025 года на заседании правительства дал ряд поручений на фоне приближающегося паводкового периода и активного снеготаяния в ряде регионов, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава правительства отметил, что Казахстан приближается к активной фазе паводкового периода. Он поручил акимам взять вопросы паводка на особый контроль, а также обеспечить безупречную работу всех систем оповещения населения.
"Надо активизировать информационно-разъяснительную работу в социальных сетях и масс-медиа. Министерству по чрезвычайным ситуациям обеспечить полную готовность к паводкам и координацию работы центральных и местных госорганов", – подчеркнул Олжас Бектенов.
Также он поручил в ближайшее время подготовить заседание республиканского оперативного штаба.
Ранее в правительстве назвали регионы Казахстана с высоким риском паводков.
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