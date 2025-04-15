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Общество

Глава Минэкологии заявил о неготовности регионов к пожароопасному периоду

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 10:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 15 апреля 2025 года пожаловался на ряд акиматов. Поводом стала их неготовность к пожароопасному периоду, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Нысанбаев отметил, что акиматы должны обновлять технику в лизинг.

"При потребности 256 пожарно-наблюдательных вышек в наличии лесхозов акиматов имеется 185 единиц. Обстановка по строительству новых вышек не изменилась в Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях. В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях имеется недостаток лесных пожарных станций, а половина имеющихся построена в 50-60-х годах прошлого столетия. Акиматы указанных областей, имея средства от эмиссий, не выделяют их на строительство новых лесопожарных станций", – сообщил министр.

Также, по его данным, не решен вопрос доведения численности лесной охраны до нормативной в Восточно-Казахстанской (при наличии 1154 требуется 833 единицы), Акмолинской (535/504 единицы) и Павлодарской (208/92 единицы) областях.

"В целом по состоянию на 7 апреля 2025 года к пожароопасному сезону не были готовы лесные учреждения Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей, а также резерват "Семей орманы". По итогам проверок министерством в акиматы областей направлены представления на устранение выявленных недостатков и приведение техники в полную боевую готовность к 15 апреля 2025 года", – резюмировал глава Минэкологии.

4 апреля 2025 года вблизи села Коянбай в области Абай загорелась сухая трава, огонь распространился на лес. Пожар в сосновом бору локализовали, но под воздействием сильного ветра огонь быстро распространился на территорию Морозовского филиала природного резервата "Семей орманы". 5 апреля Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало видео последствий лесного пожара.

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Мадина Мамырханова
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