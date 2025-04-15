Бектенов поручил вести круглосуточный мониторинг за паводковой ситуацией

Премьер-министр Олжас Бектенов 15 апреля 2025 года на заседании правительства заявил, что силы и средства должны быть всегда готовы к оперативному реагированию на паводки, а также дал ряд поручений, сообщает Zakon.kz.

Глава кабмина отметил, что по республике наблюдается стабильное прохождение паводкового периода.

"В то же время, в Акмолинской области в начале апреля обстановка осложнилась. Оказались подтопленными свыше 100 жилых домов. Сейчас ситуация не критичная, пик пройден. Причинами подтопления послужило ненадлежащее проведение инженерных работ по защите населенных пунктов. Очевидно некачественное планирование и проведение противопаводковых мероприятий. К примеру, в селе Старый Колутон работы по очистке, берегоукреплению и дноуглублению реки Колутон проведены только на участке 3 км, при этом проектом были предусмотрены работы на 11 км. В результате из-за разлива реки были подтоплены дома", – озвучил Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что уровень воды невысокий, но и этого можно было избежать.

"Кроме того, оказался подтопленным город Макинск. Местные власти не предприняли вовремя необходимые меры. Следует отметить, что в регионе ежегодно подтоплениям подвергаются одни и те же населенные пункты. Значит, в Акмолинской области недостаточно эффективны принимаемые меры. Окажите необходимое содействие и помощь людям, чьи дома и участки были подтоплены. В целом своевременно принятые меры в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях позволили не допустить подтопление домов и нанесения ущерба населению этих регионов", – сказал премьер-министр.

По его словам, прогнозируется повышение уровня воды на реке Есиль в Северо-Казахстанской области, а в горных районах Восточно-Казахстанской области еще имеются снегозапасы – порядка 50%.

"Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами поручаю продолжить проведение круглосуточного мониторинга за паводковой ситуацией. Силы и средства должны быть всегда готовы к оперативному реагированию. Также акиматам Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей, области Абай принять все меры по недопущению осложнения паводковой ситуации. Ответственно и оперативно реагировать, информировать уполномоченные государственными органы и руководство страны", – дополнил Олжас Бектенов.

Он отметил, что надо установить четкую обратную связь с населением и незамедлительно реагировать на их обращения за помощью.

"Министерству водных ресурсов и акиматам держать на особом контроле наполняемость водохранилищ и водных объектов, особенно, расположенных в северных и восточных регионах страны. Обеспечить безопасность гидротехнических сооружений. Министерствам по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел и акиматам регионов поручаю при осложнении ситуации обеспечить контроль за ситуацией. В случае необходимости осуществить переброску сил и средств. Министерству транспорта совместно с акиматами регионов поручаю принять меры по восстановлению поврежденной дорожной инфраструктуры. Надо обеспечить постоянный мониторинг за состоянием дорог и мостов", – поручил глава Кабмина.

Также Бектенов поручил министерству экологии при получении информации об ухудшении прогноза погоды оперативно доводить до заинтересованных государственных органов штормовые предупреждения.

"Министерству цифрового развития продолжить работу по прогнозированию и моделированию паводков. Доработать информационную систему "Tasqyn" с учетом критики ее работы и выявленных недостатков. Также с учетом прошлогоднего паводка в недельный срок надо завершить работу по актуализации всех нормативно-правовых актов по вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказания помощи населению", – озвучил он.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов назвал регионы, которые не готовы к пожароопасному периоду, и дал ряд поручений.