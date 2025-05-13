Бектенов поручил завершить посевную в срок

Премьер-министр Олжас Бектенов 13 мая 2025 года на заседании правительства дал ряд поручений в связи с подготовкой к посевной кампании, сообщает Zakon.kz.

Бектенов отметил, что в настоящее время наблюдается усиление глобальной тенденции роста цен и спроса на сельскохозяйственную продукцию.

"В этой связи приоритетными направлениями являются обеспечение национальной продовольственной безопасности и укрепление экспортного потенциала аграрного сектора, в том числе за счет стимулирования глубокой переработки сельхозпродукции. В данном контексте своевременное и качественное проведение посевной кампании обретает ключевое значение. Правительством приняты все необходимые меры по финансированию и материально-техническому обеспечению сельхозработ. На данном этапе особенно важно обеспечить эффективную и слаженную реализацию запланированных мероприятий. Посевная должна быть завершена в установленные сроки", – озвучил глава Кабмина.

Он напомнил, что утвержденные планы по диверсификации структуры посевных площадей должны быть реализованы.

"Весь комплекс задач потребует строгого соблюдения агротехнологических требований, включая своевременное внесение минеральных удобрений и применение средств защиты растений. В то же время объемы внесения удобрений еще не соответствуют научно обоснованной потребности. В этой связи необходимо принять меры по стимулированию отечественных производителей для приоритетного обеспечения удобрениями внутреннего рынка. Министерствам промышленности и сельского хозяйства поручаю обеспечить надлежащую координацию по снабжению аграриев доступными удобрениями в достаточном объеме. Не менее важным является вопрос технической готовности сельскохозяйственной техники", – сказал глава Кабмина.

Он подчеркнул, что выделенные средства на реализацию лизинговых программ должны использоваться эффективно, адресно и прозрачно.

"Отдельного внимания требует вопрос бесперебойного обеспечения удешевленным дизельным топливом в установленных объемах. Это зона ответственности в первую очередь акиматов. На сегодня уже отгружено порядка 220 тыс. тонн. Недопустимы факты их нецелевого использования, спекулятивной реализации и создания искусственного дефицита. Весь необходимый объем топлива должен быть отгружен фермерам по утвержденному графику. По поручению главы государства в текущем году существенно увеличены объемы государственной поддержки. 700 млрд тенге выделено на проведение весенне-полевых и уборочных работ, 200 млрд тенге на программы льготного лизинга. При этом финансирование должно предоставляться исключительно эффективным и добросовестным производителям", – сказал Бектенов.

В связи с этим он поручил акиматам обеспечить постоянный мониторинг целевого и рационального использования бюджетных средств.

"Немаловажное значение имеет вопрос обеспечения аграриев необходимыми водными ресурсами. В условиях нарастающих климатических вызовов и сокращения доступных водных ресурсов успешное прохождение вегетационного периода приобретает особую актуальность. Решение данного вопроса требует системного подхода. Необходимо принять меры по снижению зависимости от влагозатратных культур, активизировать разъяснительную работу на местах по переходу фермеров на засухоустойчивые агротехнологии с привлечением научных институтов. В то же время возможные погодные риски не должны повлиять на качество и объем будущего урожая. Необходимо заблаговременно принять соответствующие меры", – дополнил премьер-министр.

Он также поручил Министерству сельского хозяйства совместно с холдингом "Байтерек" обеспечить оптимизацию процедур рассмотрения заявок и предоставления прозрачного льготного финансирования с максимальным охватом аграриев.

"Ведется работа по цифровизации аграрного сектора. Правительством выделены средства на закуп дронов для мониторинга посевных площадей. Министерствам сельского хозяйства, водных ресурсов, а также цифрового развития необходимо активизировать внедрение цифровых инструментов, направленных на мониторинг сельхозкультур, раннее выявление рисков, включая меры по стимулированию отечественных технологических решений и стартапов", – сказал Бектенов.

В целях бесперебойного снабжения фермеров горюче-смазочными материалами акиматам областей Бектенов поручил обеспечить системный мониторинг и на еженедельной основе представлять Министерству энергетики актуализированную информацию об отгруженных и остаточных объемах льготного дизельного топлива.

"Министерству водных ресурсов и ирригации совместно с Министерством финансов и акиматами областей активизировать работу по внедрению водосберегающих технологий в сельском хозяйстве. Надо предусмотреть приоритетное финансирование регионов с повышенным риском дефицита воды. Также следует реализовать комплекс мер по стимулированию аграриев к переходу на капельное и дождевальное орошение. Министерству экологии и природных ресурсов обеспечить своевременное предоставление метеопрогнозов для оперативного реагирования. В целом Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей обеспечить контроль за качественным проведением весенне-полевых работ, в том числе в рамках оперативного штаба при правительстве", – поручил Бектенов.

12 мая 2025 года стало известно, что новые тарифы на поливную воду разрабатывают в Казахстане.